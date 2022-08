Nach "totalem Chaos" zum Start: Matthijs de Ligt fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl

Matthijs de Ligt schwärmt vom FC Bayern in höchsten Tönen, wenngleich seine ersten Tage beim Rekordmeister alles andere als entspannt abliefen. "Der Start war verrückt und ein totales Chaos", sagt der Innenverteidiger.

München - Noch darf Matthijs de Ligt seiner Rolle als neuer Abwehrboss beim FC Bayern nicht nachgehen. In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison in Leipzig und Frankfurt saß der Innenverteidiger zunächst auf der Bank, auch gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) werden laut Trainer Julian Nagelsmann wieder Dayot Upamecano und Lucas Hernández den Vorzug genießen.

Ein Problem mit seinem aktuellen Reservistenstatus hat der 23-Jährige aber nicht, wie er nun in einem Interview mit dem "Telegraaf" sagt. "Das ist Teil des Plans, den wir uns vorgenommen haben. Die Trainer haben mir gesagt, dass sie wollen, dass ich zuerst trainiere, damit ich das auf den Platz bringen kann, was von einem Verteidiger bei Bayern München erwartet wird", erklärt de Ligt.

FC Bayern: Matthijs de Ligt musste zunächst einen Fitnessrückstand aufholen

Da die Saison in Italien später beginnt als in Deutschland, ist der junge Innenverteidiger mit Juventus Turin erst später in die Vorbereitung eingestiegen als seine neuen Teamkollegen beim FC Bayern. Zuletzt arbeitete er hart daran, den Trainings- und Fitnessrückstand aufzuholen und legte gleich mehrere Extra-Schichten ein, um schnellstmöglich topfit zu sein.

"Die Vorbereitung war hart und ich stelle fest, dass ich in Sachen Fitness einige Fortschritte gemacht habe", sagt der Niederländer. Jeder Trainer und jeder Verein habe eine andere Trainingsphilosophie, an die man sich als Spieler erst einmal gewöhnen müsse.

Matthijs de Ligt erzählt von Chaos-Start beim FC Bayern

Ohnehin habe er nach seiner Verpflichtung von Juventus Turin ein extrem straffes Programm gehabt. "Der Start war verrückt und ein totales Chaos. Ich flog von Turin nach München, machte in der Nacht den Medizincheck, nahm am nächsten Morgen am letzten Teil der Nachbesprechung teil und folgte dem Team am Nachmittag in die Vereinigten Staaten, wo ich – nach europäischer Zeit – um vier Uhr nachts eintraf", erzählt de Ligt.

Nach einer kurzen ersten Nacht in den USA habe er bei 30 Grad trainiert und wurde noch am selben Abend beim Testspiel gegen DC United eingewechselt. Körperlich eine extreme Belastung für den 22-Jährigen. "Rückblickend war das vielleicht ein bisschen zu viel. Ich habe zwar einen Treffer erzielt, war aber nach zehn Minuten schon erschöpft", gibt er zu.

Matthijs de Ligt schwärmt in höchsten Tönen vom FC Bayern

Unabhängig davon scheint sich de Ligt bei den Bayern bereits sehr wohl zu fühlen. "Bayern gehört nach meiner Ansicht zu den vier besten Klubs der Welt", sagt der Innenverteidiger und gerät regelrecht ins Schwärmen. Beim Rekordmeister sei alles "bis ins Kleinste geregelt", die Einrichtungen "supermodern", jeder sei "unglaublich nett und hilfreich", meinte der 23-Jährige: "Es ist einfach der ideale Ort, um zu arbeiten, gut zu arbeiten." Und um ein "besserer Spieler zu werden". "Die Atmosphäre von knallhart arbeiten und nicht meckern" passe zu ihm.

Matthijs de Ligt und Freundin Annekee Molenaar erkunden gemeinsam München

De Ligt zog zusammen mit seiner Freundin Annekee Molenaar von Turin nach München. Beide scheinen sich in der neuen Heimat schon sehr wohl zu fühlen. Auf Instagram postet die Freundin des Bayern-Stars beinahe täglich Bilder, wie sie gemeinsam die Stadt erkunden.

De Ligt und Molenaar sind bereits seit 2018 zusammen und gelten als Vorzeigepaar, 2019 zierten sie zusammen das Cover der Vogue. Molenaar kommt übrigens aus einer fußballverrückten Familie: Ihr Vater Keje war selbst Profifußballer und gewann in den 80er Jahren sogar zwei Mal mit Ajax Amsterdam die niederländische Meisterschaft.

Auch de Ligts Freundin Annekee Molenaar gibt im Bayern-Trikot eine gute Figur ab. © Screenshot Instagram (@annekeemolenaar)

Auch ihr jüngerer Bruder Jip ist im Fußball aktiv und steht derzeit bei der U21 des SC Telstar unter Vertrag. Sie selbst arbeitet als Model und ist bei diversen Agenturen unter Vertrag.