Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg - Endstand 2:0

Tor! 2:0 wurde zurückgenommen - Sadio Mané

Sané nimmt die Ecke aus der Distanz direkt per Volley, trifft den Ball aber nicht sauber, sodass dieser in hohem Bogen in den Strafraum fliegt. Dort legt Müller quer auf Mané, der den Ball per Kopf aufs Tor bringt. Casteels kann den Ball nur knapp hinter der Linie abwehren. Die Fahne ist allerdings oben. Der Treffer wird mehrere Minuten lang vom Videoassistenten überprüft und wird am Ende wegen einer knappen Abseitsposition zurückgenommen.