"Hat richtig Spaß gemacht": Ehrenpräsident Hoeneß ist begeistert von Nagelsmanns Bayern

Uli Hoeneß schwärmt. Der Saisonstart des FC Bayern macht dem Ehrenpräsidenten der Münchner Lust auf mehr. Hoeneß hat einen Rat an Trainer Julian Nagelsmann.

München - Der Saisonstart seines FC Bayern München hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß in Hochstimmung versetzt. "So wie die Mannschaft bisher in den zwei wichtigen Spielen gespielt hat, da hat mir das Herz im Leibe gelacht. Das war Unterhaltung pur, das hat richtig Spaß gemacht", sagte Hoeneß (70) dem TV-Sender Sky im Interview.

"Man hat gemerkt, bei der Mannschaft funktioniert vieles, um nicht zu sagen fast alles. Man merkt, dass sie Spaß an ihrem Spiel haben. Die haben sich immer wieder gesteigert."

Hoeneß: "Müssen schauen, dass wir diese Spielfreude erhalten können"

Der deutsche Rekordmeister hat den Supercup gegen RB Leipzig (5:3) gewonnen und auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (6:1) begeistert. Am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) bestreitet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen den VfL Wolfsburg ihren Heimspielauftakt.

"Wenn wir natürlich so spielen wie jetzt die letzten zwei Spiele, dann wird es schwer für die Konkurrenz. Aber wir sollten jetzt nicht darüber nachdenken, wie wir dieses Saisonspiel gespielt haben, sondern wir müssen schauen, dass wir diese Spielfreude, diese Leidenschaft, erhalten können", meinte Hoeneß über die Aussicht des FC Bayern auf die nächste Meisterschaft.

Hoeneß: Nagelsmann muss Kader bei Laune halten

Für Nagelsmann wird es nach seiner Einschätzung wichtig sein, den Konkurrenzkampf im Aufgebot zu moderieren. "Es wird die Hauptaufgabe für Julian sein, dass er diesen riesigen, tollen Kader bei Laune hält. Dass es ihm gelingt, die Stimmung hochzuhalten, was nicht immer einfach sein wird", äußerte Hoeneß. "Aber wenn wir jetzt die Drei-Spiele-Wochen haben, dann wird es einfacher. Wenn man immer eine Woche dazwischen hätte, wäre es schwierig."

Vor den Englischen Wochen müssen sich beim FC Bayern Stars wie Nationalspieler Leroy Sané oder der teure Neuzugang Matthijs de Ligt aktuell auf der Ersatzbank gedulden.