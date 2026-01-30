Nach Tor bei Startelf-Comeback: Wie FC-Bayern-Trainer Kompany jetzt mit Musiala plant

Beim Auswärtsspiel in Hamburg nimmt Musiala zusammen mit Karl zunächst auf der Bank Platz. "Er wird langsam fit, das ist gut für uns", prognostiziert Bayern-TrainerKompany. Kane und Olise rücken in die Startelf.

"Hamburg, meine Perle. Du wunderschöne Stadt, Du mein Zuhaus, du bist mein Leben. Du bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann.“ So der Refrain der legendären Ode an die Hansestadt von Barde Lotto King Karl – bis Sommer 2019 die Stadionhymne des Hamburger SV.

Die Melodie bleibt im Ohr. Auch bei Jonathan Tah, dem Abwehrchef des FC Bayern. Geboren in der Hansestadt machte er beim HSV aus der Jugend seinen Weg bis zu den Profis. Hamburg, meine Perle – das gilt ebenfalls für Vincent Kompany, der von 2006 bis 2008 bei den Rothosen kickte, die erste Auslandsstation des belgischen Innenverteidigers. Am Samstag (18.30 Uhr, Sky) kehrt der 39-Jährige erstmals als Cheftrainer nach Hamburg zurück, fordert als Meister den Aufsteiger.

Kompany über seine HSV-Vergangenheit: "Einfach eine geile Zeit"

Die Zeit beim HSV hallt bei Kompany bis heute nach. "Es bleibt natürlich eine besondere Geschichte für mich. Wohnen und Leben in Hamburg – jeder, der mal dort gewohnt hat, spürt, was für eine besondere Stadt das ist. Das bleibt", sagte der Bayern-Trainer am Freitagvormittag an der Säbener Straße: "Ich habe letztendlich nur zwei Jahre beim HSV gespielt und trotzdem vom Gefühl her sind die zwei Jahre eigentlich besser hängengeblieben als vielleicht zwei Jahre woanders, weil es einfach eine geile Zeit war."

2008 wechselte er zu Manchester City. Zu sentimental will Kompany an der Elbe nicht werden. "Natürlich bin ich hauptsächlich da, weil ich mit Bayern München meine geilste Zeit erleben will. Deswegen will ich gewinnen und dann freue ich mich auf alles andere.“

Musiala gegen Eindhoven erstmals in der Startelf

Der nächste Dreier in der Liga soll her als Antwort auf die 1:2-Pleite daheim gegen den FC Augsburg am vorigen Samstag. Mit Jamal Musiala, dem Comeback-Kid der Woche, der beim 2:1-Erfolg in der Champions League am Mittwoch bei der PSV Eindhoven als Startelfspieler den Führungstreffer erzielt hatte? Beim Personal-Puzzle in diesen so fordernden Januar-Wochen für die Münchner mit sieben Partien in 21 Tagen hatte Kompany in Sachen Musiala beim Duell mit dem niederländischen Meister (Spiel Nummer sechs) alles richtig gemacht. Die Integration des so lange verletzten Spielmachers ging – um im Bild eines Puzzles zu bleiben – Teilchen für Teilchen, Spiel für Spiel auf.

Und das, obwohl es, so Kompany am Vorabend des Spiels, "eine harte Integration" sein müsse, "voll in der Saison". 207 Tage nachdem Musiala gegen Paris Saint-Germain (0:2) im Viertelfinale der Klub-WM einen Wadenbeinbruch samt Sprunggelenksluxation erlitten hatte, galt für ihn laut des Cheftrainers: "Er muss durch diese Phase."

Jamal Musiala traf in Eindhoven für den FC Bayern. © IMAGO

Kompany über Musiala: "Er wird langsam fit, das ist gut für uns"

Und doch wird er Jamal, Bayerns Perle, behutsam aufbauen. Ein erneuter Startelf-Einsatz im Volksparkstadion klingt nach Kompanys Worten am Freitag eher unwahrscheinlich: "Er sah in Eindhoven nach 45 Minuten sehr frisch aus. Das hat mich überrascht. Er hat gut gespielt und auch die Daten waren super – auf einem hohen physischen Niveau. Dann konnte er nicht mehr – auch das gehört dazu. Dann hat er 15 Minuten weitergemacht, das Tor noch gemacht." Und wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt. Der Erfolgscoach weiter: "Jamal ist einen Schritt weiter – er wird nicht drei Mal die Woche spielen können. Aber er wird langsam fit, das ist gut für uns."

Nichts überstürzen. Das weiß auch Musiala. Er wolle nun "fit und gesund" bleiben, um sich "bereit zu machen für die wichtigen Spiele, die jetzt kommen", sagte der 22-Jährige. Sieht auch Torjäger Harry Kane so, der von Musialas Comeback als Verwerter der Vorlagen enorm profitieren wird: "Wir werden Jamal noch brauchen in den großen Spielen, wenn wir was erreichen wollen."

In der Offensive werden Kane und Michael Olise, beide in Eindhoven zunächst auf der Bank, wieder ins Team kommen. Dafür müssen Musiala und Nicolas Jackson weichen. Für Lennart Karl, der mit Musiala prächtig harmonierte, könnte Serge Gnabry beginnen. So hätte Kompany das Duo Musiala/Karl noch als Joker in der Hinterhand. Wohl dem, der solche Perlen als Alternativen hat.