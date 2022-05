Nach Pleite in Mainz: Bayern-Stars machen Kurzurlaub auf Ibiza!

Das dürfte wohl nicht jedem Bayern-Fan gefallen: Nach dem Lustlos-Auftritt und der 1:3-Pleite in Mainz ging es für den Großteil der Mannschaft in den Kurzurlaub. Gemeinsam flogen die Spieler im Privatjet nach Ibiza.

München/Mainz - Einige Stars des FC Bayern nutzen die freien Tage nach dem lustlosen 1:3 beim FSV Mainz laut Medienberichten zu einem Kurztrip. Ein Großteil der Mannschaft soll demnach nach Ibiza geflogen sein. Trainer Julian Nagelsmann hatte seinen Spielern den Sonntag und Montag freigegeben. Zuerst hatte die " " über den Kurz-Urlaub berichtet.

Dem Bericht zufolge haben die Vereins-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Reise erlaubt. Am Dienstag ist wieder Training für den Serienchampion – spätestens bis dahin müssen die Spieler wieder da sein. Vom FC Bayern gab es zunächst keine Reaktion.

Matthäus-Kritik: Nagelsmann sollte härter durchgreifen

Deutliche Kritik gab es von Sky-Experte Lothar Matthäus: "Wenn sie gewonnen hätten, würde ich sagen, bleibt's drei Tage auf Ibiza. Aber so würde ich an Julian Nagelsmanns Stelle auch härter durchgreifen und sagen, die freien Tage werden gestrichen nach so einem Spiel", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler am Sonntag bei "Sky90". "Das kann sich ein Trainer schon rausnehmen. Da macht er sich ganz sicher nicht beliebt bei den Spielern, aber das (Ibiza-Reise, d. Red.) geht nach diesem Spiel gestern gar nicht!"

Vor allem die Außendarstellung des FC Bayern würde laut Matthäus wegen des Kurztrips leiden. "Die Bayern-Fans ärgern sich und dann fahren die Spieler in den Urlaub, haben ihre Meisterschaft gewonnen und dann ist es vorbei." Der Bayern-Fan sei enttäuscht, erklärte Matthäus weiter. "Nicht nur wegen der Niederlage gestern, sondern wegen der Performance über das ganze Jahr, wegen des Ausscheidens gegen den Tabellensiebten der spanischen Liga (Villarreal in der Champions League, d. Red.), wegen einer 5:0-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal. Das ärgert den Fan."

Bayern bekommt die Meisterschale am kommenden Spieltag

Die Münchner hatten vor einer guten Woche die zehnte deutsche Meisterschaft nacheinander perfekt gemacht. Die Meisterschale wird der FC Bayern am vorletzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison erhalten.

Kapitän Manuel Neuer, der dem Bericht zufolge übrigens nicht mit nach Ibiza geflogen ist, bekommt die Trophäe am 8. Mai nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart von der neuen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen in der Allianz Arena überreicht. Am letzten Spieltag gastiert das Team von Trainer Julian Nagelsmann beim VfL Wolfsburg.