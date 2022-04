Ein Titel, drei Feiern: Der Party-Plan des FC Bayern

Der FC Bayern ist erneut Meister – der zehnte Titel in Folge wurde ausgelassen gefeiert. Der Party-Marathon geht weiter, unter anderem mit den Fans auf dem Marienplatz.

München - Nach seiner ersten Saison beim FC Bayern steht Julian Nagelsmann mit einem Titel da. Am vergangenen Wochenende machten die Münchner mit einem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund die zehnte Meisterschaft in Folge klar.

Ein Titel – eigentlich zu wenig für die hohen Ansprüche beim deutschen Rekordmeister. Denn die Chance auf den DFB-Pokal oder gar die Champions-League-Trophäe besteht nicht mehr, in beiden Wettbewerben schied die Nagelsmann-Truppe jeweils äußert bitter aus.

FC Bayern bekommt die Meisterschale am vorletzten Spieltag

Gefeiert wurde nach dem Erfolg gegen den Ligarivalen und der nächsten Meisterschaft aber dennoch: Zunächst mit den Tausenden Fans in der Allianz Arena, anschließend in einem Lokal in der Münchner Innenstadt. Vorbei ist der Party-Marathon damit allerdings noch lange nicht...

Denn wie die Bayern am Mittwoch mitteilten, wird am 8. Mai offiziell die Meisterschale überreicht. Die Zeremonie findet am vorletzten Spieltag beim Bayern-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart statt. Übergeben wird die Schale von Donata Hopfen, Sprecherin des DFL-Präsidiums und Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung. Warum der vorletzten Spieltag? Weil die Münchner zum Saisonabschluss auswärts in Wolfsburg spielen.

Bayern-Meisterfeier auf dem Marienplatz am 15. Mai geplant

Genau eine Woche später, also am 15. Mai, soll laut " " dann die große Meister-Sause mit den Fans auf dem Marienplatz steigen. Die traditionelle Feier auf dem Rathausbalkon konnte die vergangenen beiden Jahre wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Tradition: Die Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz. (Archivbild, 2019) © Sina Schuldt/dpa

Die Meisterfeier muss im Normalfall nicht zwingend nach dem letzten Spieltag stattfinden, eine neue Regelung lässt allerdings kaum etwas anderes zu. Denn der 33. Spieltag wird nicht mehr zeitgleich am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Bayern spielen erst am Sonntag um 17.30 Uhr – anschließend wäre es dann zu spät für die Meister-Party in der Innenstadt.

Beim 34. Spieltag bleibt die Regelung jedoch bestehen, hier spielen alle Bundesligisten gleichzeitig am Samstag um 15.30 Uhr. Einen Tag später soll dann also die Feier auf dem Marienplatz stattfinden.