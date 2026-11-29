Joshua Kimmich sieht gegen den Hamburger SV nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Anschließend zeigt sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern selbstkritisch.

In der Halbzeitpause ergriff Joshua Kimmich vor versammelter Mannschaft und dem Trainerstab des FC Bayern das Wort. Nicht nur wegen des Verantwortungsgefühls, das das Amt des Vize-Kapitäns mit sich bringt, auch aus Reue und Schuldbewusstsein. Der 31-Jährige schwor seine Mitspieler auf die zweite Halbzeit beim Hamburger SV ein, auf das Spiel in Unterzahl.

Kimmich sieht Aktion als "unentschuldbar"

Kimmich war nach dem 0:0 nur noch ein Kapitän a.D. Nach einem Schubser hatte der Mittelfeldchef seinem Gegenspieler Alexander Rössing-Lelesiit in die Haare gegriffen und von Schiedsrichter Bastian Dankert die Rote Karte gesehen. Eine Affekthandlung, ein Aussetzer. "Ich habe jetzt eine Stunde darüber nachgedacht, so richtig verstehen kann ich es nicht", sagte ein reumütiger, aufgeräumter Kimmich in der Interview-Zone. Er sei "nicht sauer oder geladen" gewesen. Eine verbale Provokation, ein "Techtelmechtel", so Kimmich, nichts dergleichen. Eine Kurzschlussreaktion, einfach so.

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Und "völlig unentschuldbar, wenn man die ganze Situation betrachtet, in der wir uns befinden", so Kimmich. In der schwierigen sportlichen Phase mit all den Verletzten um Harry Kane, Michael Olise & Co. Dazu offenbarte der öffentlich ausgetragene Konflikt um den erkrankten und neuerlich von einer Muskelverletzung betroffenen Jamal Musiala die Zerrissenheit des Vereins. Just in dem Bemühen der sportlichen Führung und der zuletzt mit scharfen Worten auftretenden Bosse, die Angelegenheit zu beruhigen, hätte ein Erfolg beim HSV gutgetan.

Ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben, aber es hilft der Mannschaft nicht weiter. Joshua Kimmich

Vorbildfunktion von Kimmich löste sich auf

Endlich mal was Positives – dann kam Kimmich. Es tue ihm "extrem leid für die Mannschaft", sagte er und entschuldigte sich in jedem Interview. "Sehr, sehr dumm", so Kimmich über den Vorfall, "ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben, aber es hilft der Mannschaft nicht weiter." Kimmichs Vorbildfunktion als Führungsspieler löste sich in diesem einen Moment in der bitterkalten Hamburger Herbstluft auf.

Spielte ihm das Unterbewusstsein einen Streich? War nicht doch all das ursächlich, was in den letzten Wochen auf ihn persönlich eingeprasselt ist? Hatte sich nicht einfach viel zu viel im 31-Jährigen aufgestaut, das er schlicht noch nicht verarbeiten konnte? Der plötzliche Tod seines Vaters Berthold Kimmich (†57) Mitte Oktober kann ein unterschwelliger Auslöser der Affekthandlung gewesen sein wie der Trubel der letzten Tage nach seiner entschlossenen und mutigen Verteidigungsrede im Fall Musiala.

Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte Joshua Kimmich die Rote Karte. © IMAGO

Kimmich kritisierte zuletzt die Bosse des FC Bayern

Mit deutlichen Worten ("Ein absolutes No-Go und auch nicht 'Bayern-like'") hatte er sich als Kapitän in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer schützend vor seinen Mitspieler gestellt. Den Alphatieren des FC Bayern, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, öffentlich zu widersprechen, erfordert Mut und wird ihn innerlich aufgewühlt haben. Gerade weil er ja selbst den Bezug zu seiner persönlichen Situation und dem Verlust seines Vaters herstellte, in dem er betonte, dass der Klub im Umgang damit das "Mia san Mia" gelebt habe und doch etwas Besonderes sei.

Wie auch im Fall des erkrankten Trainers Vincent Kompany, um den sich alle im Verein nach der Einlieferung ins Krankenhaus wegen einer Hirnhautreizung große Sorgen gemacht hatten. "Zweieinhalb Jahre war bei Bayern alles von Freude, Leidenschaft und Zusammenhalt geprägt", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus, "in den letzten zwei, drei Wochen ist vieles zerstört worden, durch gewisse Aussagen und die vielen Verletzungen."

Er ist immer für uns da. Tom Bischof

FC Bayern muss am Dienstag gegen Hertha BSC ran

Eine Mannschaft am Limit – physisch und mental. Nun fehlt ein weiterer ihrer Leader. Eine Sperre von zwei bis drei Spielen ist zu erwarten. Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich, nun Experte bei Sky, geht von einer Drei-Spiele-Sperre für Kimmich aus, damit käme er 2026 in der Liga nicht mehr zum Einsatz. Im Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Hertha BSC darf er jedoch ran.

Dennoch: Der nächste Ausfall, die nächste Aufgabe für den Trainer, personell zu improvisieren. Kompany wollte den Vorfall "intern besprechen. Wir werden zusammenstehen." Und Kimmich, dem Kümmerer der Kabine, unterhaken. Denn so Mitspieler Tom Bischof: "Er ist immer für uns da."