Nach öffentlicher Schelte: Karl-Berater Ballack stellt sich gegen Hoeneß und Eberl

Nach der öffentlichen Kritik von Uli Hoeneß und Max Eberl an Lennart Karl stellt sich dessen Berater Michael Ballack nun klar hinter seinen Schützling. Insbesondere der Ehrenpräsident mache den Youngster "öffentlich zur Zielscheibe".

Prominente Rückendeckung für Lennart Karl: Nachdem der Youngster des FC Bayern zuletzt von Sportvorstand Max Eberl und insbesondere Ehrenpräsident Uli Hoeneß öffentlich kritisiert wurde, meldet sich nun sein Berater Michael Ballack zu Wort. Der ehemalige Bayern-Kapitän stellt sich gegenüber DAZN klar hinter seinen Schützling.

Bayern-Youngster Lennart Karl. © IMAGO

"Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes", sagt Ballack. Zuletzt hatte Ehrenpräsident Hoeneß in einem Interview mit der "Welt" die Social-Media-Aktivitäten des Jung-Nationalspielers kritisiert und angekündigt, ein persönliches Gespräch mit ihm führen zu wollen. Für Ballack ging die öffenliche Schelte zu weit.

Ballack: Hoeneß macht Karl "öffentlich zur Zielscheibe"

"Social Media ist heute nicht nur für die junge Generation ein großer Faktor. Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar. Verurteilungen sind leider vorprogrammiert", so der Karl-Berater: "Aber man darf seine sportliche Entwicklung nicht damit vermischen. Und genau das macht der FC Bayern. Dass Uli Hoeneß diese Außendarstellung kritisiert, ist legitim. Aber dass er Lennart damit öffentlich zur Zielscheibe erklärt, ist auch klar."

Auch für die Worte von Sportboss Eberl hat Ballack nur wenig Verständnis. Der Sportvorstand der Münchner hatte zuletzt über Karl gesagt, dass er sich in einem Formloch befindet. Für dessen Berater ist genau das nicht der Fall. "Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehlritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen. Lennarts sportliche Entwicklung ist seit einem Jahr herausragend gut", sagt Ballack: "Sich als 17-Jähriger beim FC Bayern so zu behaupten, spricht für eine außergewöhnliche fußballerische Qualität, aber vor allem – und das ist bei so einem Topklub viel wichtiger – für Charakter!"