"Da bin ich bei Uli": Matthäus kritisiert FC-Bayern-Youngster Lennart Karl

Zum 115. Mal treffen der FC Bayern und Borussia Dortmund aufeinander. Für Lothar Matthäus steht der Favorit fest. Der Rekordnationalspieler sieht die Münchner "meilenweit entfernt". Auch zu Youngster Karl äußert sich Matthäus.

Lothar Matthäus hat dem Dortmunder Trainer Niko Kovac vor dem Klassiker gegen den FC Bayern München ein Riesenlob ausgesprochen. "Niko Kovac ist für mich der richtige Trainer für Dortmund", sagte der Experte des TV-Senders Sky vor dem Kracher in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena und lobte die starke Defensive der Dortmunder. "Das ist auch mal ein Lob wert."

Für Matthäus steht fest: "Dortmund spielt so, dass sie Erfolg haben." Kovac habe eben nicht solche Superstars wie etwa der FC Bayern zur Verfügung. Er achte daher auf eine "kontrollierte Offensive und stabile Defensive". Deshalb lässt Matthäus auch die Kritik an Kovac und einer als zu verhalten kritisierten Spielweise nicht gelten.

FC Bayern und Borussia Dortmund: Punktgleich vor Klassiker

In der Tabelle sind die Münchner und der BVB punktgleich. Der FC Bayern ist nur wegen der besseren Tordifferenz Spitzenreiter. Im deutschen Clásico ist für Matthäus aber schon naturgemäß sein früherer Verein der Favorit. "Zuhause ist Bayern nicht nur favorisiert, sondern groß favorisiert", meinte der Rekordnationalspieler, der Harry Kane und Michael Olise in der Münchner Offensive hervorhob. Für den 65-Jährigen steht mit Blick auf die Dominanz des deutschen Rekordmeisters ohnehin fest: "Bayern München ist meilenweit entfernt."

Auch über Bayern-Youngster Lennart Karl sprach Matthäus am Donnerstag. Der 18-Jährige solle sich stärker auf seinen Job konzentrieren. Der Experte des TV-Senders Sky teilt dabei die Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Der Bayern-Patron hatte im Interview der "Welt am Sonntag" ein ernstes Gespräch mit Karl angekündigt, weil dieser "noch lange kein Superstar" sei und mehr Demut zeigen müsse.

Matthäus über Karl: "Bisschen weniger Bling"

"Da bin ich bei Uli", meinte Matthäus. "Lennart Karl soll sich auf Fußball konzentrieren, bei großer Konkurrenz muss er sich durchsetzen." Der 65-Jährige empfahl dem Offensivspieler "bisschen weniger Bling, bisschen weniger Social Media, bisschen mehr Leistung auf dem Platz."

Lothar Matthäus: "Bayern München ist meilenweit entfernt." © Tom Weller/dpa

Karl hatte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch erlebt. Nun ist die Erwartungshaltung an den jungen Profi eine andere. In dieser Saison tut sich der Teenager noch schwer. "Uli Hoeneß meint's nicht böse, er weiß, was sie an Lennart Karl haben", sagte Matthäus, "aber der Spieler muss fokussiert sein auf das, was man von ihm bei Bayern erwartet."