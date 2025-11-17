Nach monatelanger Leidenszeit: FC-Bayern-Star Alphonso Davies endlich zurück im Mannschaftstraining

Drei Stars fehlen den Bayern schon die ganze Saison über verletzt. Ein Flügelflitzer machte nun in der Reha einen wichtigen Schritt.

Gute Nachrichten von der Säbener Straße: Alphonso Davies ist knapp acht Monate nach seinem Kreuzbandriss ins Mannschaftstraining beim FC Bayern zurückgekehrt. Der Kanadier absolvierte erstmals wieder Teile einer Einheit mit dem Team des Rekordmeisters, dem noch die ganzen Nationalspieler fehlten.

Der 25-Jährige nahm laut Vereinsangaben etwa eine halbe Stunde am Training an der Säbener Straße teil. Coach Vincent Kompany begrüßte den Flügelflitzer herzlich, wie in einem Videoclip zu sehen war.

Kompany hatte noch Mitte Oktober davon gesprochen, dass der 25-jährige Davies bei günstigem Verlauf "vielleicht schon im Dezember" wieder zum Einsatz kommen könnte. Zunächst war ein Comeback im Januar geplant gewesen. "Bei ihm sieht es auch gut aus", hatte Sportvorstand Max Eberl vor der Länderspielpause über Davies gesagt und ergänzt: "Du musst ihn eher ein bisschen bremsen, dass es nicht zu früh wird."

Auch Musiala und Ito machen Fortschritte

Abwehrspieler Hiroki Ito (26) konnte nach der Reha nach seinem Mittelfußbruch am Montag alle Übungen auf dem Platz absolvieren. Der 22 Jahre alte Jamal Musiala, der sich bei der Klub-WM im Sommer eine schwere Unterschenkel- und Knöchelverletzung zugezogen hatte, trainiert indes noch individuell – hatte aber dabei erstmals wieder einen Ball am Fuß.