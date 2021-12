Nach Covid-Erkrankung: Joshua Kimmich will sich impfen lassen

Der Mittelfeldspieler vom FC Bayern will sich nun doch gegen Corona impfen lassen. Derzeit kuriert Kimmich noch seine Covid-Erkrankung aus.

München - Joshua Kimmich wird schon bald "2G" sein: Genensen UND geimpft. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern will sich nun doch gegen Corona impfen lassen, wie er

Joshua Kimmich will sich impfen lassen

"Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen", sagte der 26-Jährige in dem Interview. Er bedauere, so lange gezögert zu haben.

Der 26-Jährige stand wegen seiner Impfzweifel in den vergangenen Wochen im Zentrum einer heftigen gesellschaftlichen Debatte um den Corona-Piks.

Kimmich muss wegen Lungeninfiltrationen noch passen

Er habe "persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatte Kimmich Ende Oktober gesagt. Vielen Experten zufolge sind solche langfristigen Nachwirkungen bei Impfungen gegen Covid-19 aber ausgeschlossen.

Derzeit kuriert Kimmich noch seine Covid-19-Erkrankung aus. Sein Comeback kann der Bayernstar erst nächstes Jahr geben, da er noch mit Lungenproblemen zu tun hat.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte erklärt, er mache sich gar keine Sorgen, weil die Infiltration nicht so dramatisch sei. Kimmich darf Herz und Körper nur leicht belasten. Am Samstag erklärte Nagelsmann, er gehe davon aus, dass Kimmich nach seiner Corona-Infektion in sieben bis zehn Tagen mit dem Aufbautraining beginnen könne. Kimmich darf seinerseits davon ausgehen, dass es für ihn keine Langzeitfolgen gibt.