Kuriose Panne: Bochum statt Mainz - FC Bayern verwechselt Gegner

Der FC Bayern marschiert durch die Liga, ist so gut wie Herbstmeister. Da ist es eigentlich auch egal, wer Gegner in der Allianz Arena ist...

München - Kuriose Panne beim Spiel der Bayern gegen Mainz am Samstag: Auf der Anzeigentafel in der Allianz Arena stand der falsche Verein - und auch mit den Spielernamen nahm es der Dauer-Rekordmeister nicht so genau.

So konnte der Fan - so er denn in Stadion gedurft hätte - lesen, dass der FC Bayern gerade gegen Bochum spielt. Die Gegner-Elf auf dem Platz war aber natürlich die aus Mainz.

"o" statt "i", zusätzliches "h"

Und für die schoss Karim Onisiwo die zwischenzeitliche Führung. Beim FC Bayern hieß er allerdings Onisowo. Und Vorlagengeber Burkardt bekam von den Bayern noch ein "h" spendiert. Die Mainzer machten den Fehler am Sonntag auf Twitter öffentlich.

Immerhin: Kurz nach Anpfiff fiel den Verantwortlichen der Fehler auf. Am Ende stand dann das korrekte Ergebnis auf der Tafel: Ein 2:1-Sieg für den FC Bayern München.