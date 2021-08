Nach Corona-Isolation: Corentin Tolisso wieder im Mannschaftstraining der Bayern

Drei Tage vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach und erstmals nach seiner häuslichen Isolation aufgrund eines positiven Corona-Tests hat Corentin Tolisso wieder Teile des Münchner Mannschaftstrainings absolviert.

Endlich wieder im Kreise seiner Teamkollegen: Corentin Tolisso (Nummer 24). © imago images/Lackovic

Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, setzte der französische Weltmeister anschließend sein individuelles Aufbauprogramm fort. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hatte am vergangenen Freitag wieder das Training beim deutschen Rekordmeister aufgenommen.

Auch Davies und Coman trainieren wieder mit dem Team

Die häusliche Quarantäne hatte der EM-Teilnehmer zuvor in seiner französischen Heimat verbracht. Der FC Bayern startet am Freitag (20.30 Uhr, ) mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die Bundesligasaison.

Am Montag waren bereits Alphonso Davies und Kingsley Coman ins Mannschaftstraining eingestiegen.