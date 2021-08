Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern - Freitag live

Endlich geht es wieder los! Am Freitag startet die Bundesliga mit dem Traditionsduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern in die neue Saison. Für die Münchner bedeutet der Auftakt einen echten Kaltstart: Nach der Absage des Pokal-Duells beim Bremer SV steigt das Team des neuen Trainers Julian Nagelsmann ohne ein einziges Pflichtspiel in die neue Spielzeit ein. Erschwerend kommt hinzu, dass zahlreiche EM-Teilnehmer erst verspätet ins Training eingestiegen sind und teils große Teile der Vorbereitung verpasst haben. Ohne die Top-Stars taten sich die Münchner schwer, in den vier Testspielen gab es drei Niederlagen und ein Remis. Ob die Bayern in Gladbach erstmals unter Nagelsmann als Sieger vom Platz gehen, erfahren Sie am Freitag um 20.30 Uhr im AZ-Liveticker!