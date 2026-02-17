Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zieht in die Machtzentrale des FC Bayern München ein: Künftig sitzt er im Aufsichtsrat neben Größen wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und mischt bei Transfers, Verträgen und Vereinsentscheidungen mit.

Am 8. März hofft Dieter Reiter auf seine Wiederwahl als Oberbürgermeister Münchens – und schon zuvor darf sich der SPD-Politiker über ein besonderes neues Amt freuen: Nach AZ-Informationen zieht Reiter in den Aufsichtsrat des FC Bayern ein, bei der nächsten turnusmäßigen Sitzung in der letzten Februar-Woche wird der 67-Jährige erstmals im Kreis der Mächtigen dabei sein.

OB Reiter wird ein Bayern-Boss! Was wohl die Löwen-Fans dazu sagen?

"Einmal Bayer, immer Bayer!"

Dass Reiter ein Roter ist, wissen die Blauen freilich schon länger. "Ich war als Fünfjähriger das erste Mal im Grünwalder Stadion, mit meinem Vater, und als ich Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier gesehen habe, war es um mich geschehen: einmal Bayer, immer Bayer!", sagte der Oberbürgermeister einmal.

Und nun sitzt Reiter künftig an einem Tisch mit Größen wie Aufsichtsratschef Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, er hat eine Stimme, wenn es um die Ausrichtung des Klubs geht, um Verträge, Transfers, Trennungen.

Abschied aus dem Aufsichtsrat und Verwaltungsbeirat des FC Bayern: Edmund Stoiber. © IMAGO/Ulrich Wagner

Eine riesige Ehre für Reiter, der auf den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) folgt und den FC Bayern als "Verein meines Herzens" bezeichnet. Bereits am 7. Februar hatte der Klub offiziell verkündet, dass Reiter neuer Vorsitzender im Verwaltungsbeirat des FC Bayern wird und Stoiber ablöst. Der 84-Jährige gehörte dem Gremium seit 1988 an und leitete es seit 1992. Reiter sitzt seit 2017 im Verwaltungsbeirat.

Dank an Edmund Stoiber

"Der FC Bayern ist Dr. Edmund Stoiber zutiefst dankbar, weil er dem Verein über Jahrzehnte als einzigartig versierter Ratgeber in allen denkbaren Angelegenheiten stets zur Seite gestanden ist", würdigte Präsident Hainer Stoibers Verdienste: "Sein Engagement besonders als Vorsitzender unseres Verwaltungsbeirats war beispiellos. Wer einen Edmund Stoiber in seinen Reihen weiß, ist bestens aufgestellt. Er wird auch in Zukunft eine wichtige Anspielstation bleiben."

Reiter sagte in der Klub-Mitteilung: "Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wollen wir in diesem Gremium unserem Verein mit Rat zur Seite stehen und einen kleinen Teil zum Gesamterfolg beitragen." Die Satzung des FC Bayern sieht vor, dass der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats auch in den Aufsichtsrat rückt. Reiter zählt jetzt zu den Mächtigen.