Münchens OB Reiter: Am Montag rückt er in den Aufsichtsrat des FC Bayern

Oberbürgermeister Dieter Reiter folgt auf Edmund Stoiber im Gremium der Bosse des FC Bayern. Die erste Sitzung ist am Montag, im Anschluss folgt ein gemeinsames Essen.

Mitten im Wahlkampf ums Amt des Oberbürgermeisters in München hat Dieter Reiter am Montag einen wichtigen Termin im Wohnzimmer des FC Bayern: Auf der turnusmäßig alle drei Monate stattfindenden Aufsichtsratssitzung des Klubs in einer Loge der Allianz Arena rückt der 67-jährige SPD-Mann nach AZ-Informationen offiziell in das mächtige Kontrollgremium.

Premiere im Kreis der Mächtigen

Es ist Reiters Premiere im Kreis der Mächtigem um Aufsichtsratschef Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Eine große Ehre für Reiter, der schon seit Kindestagen Bayern-Fan ist und am 7. Februar offiziell als neuer Vorsitzender des Bayern-Verwaltungsbeirats vorgestellt wurde.

Bayern-Abschied: Edmund Stoiber. © IMAGO/Ulrich Wagner

Sowohl an der Spitze des Verwaltungsbeirats als auch im Aufsichtsrat folgt Reiter auf den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), der im Alter von 84 Jahren etwas kürzertreten möchte.

"Wir hatten schon immer politische Entscheidungsträger in unseren Gremien. Wir hatten Edmund Stoiber 27 Jahre im Verwaltungsbeirat und über 15 Jahre im Aufsichtsrat, auch Lars Klingbeil sitzt im Verwaltungsbeirat. Wir haben aber nicht nur Entscheidungsträger einer Partei, sondern bilden auch das Spektrum ab", sagte Herbert Hainer, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des Rekordmeisters, am Freitagabend auf AZ-Nachfrage bei der Veranstaltung "Nights of the Legends".

Abschied von Edmund Stoiber

Bei einem gemeinsamen Essen nach der Aufsichtsratssitzung wird Stoiber nach AZ-Informationen noch ein paar Worte sagen und sich von seinen langjährigen Mitstreitern verabschieden. Reiter wird mit dabei sein – und sich dann wieder um den Wahlkampf kümmern.