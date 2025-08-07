AZ-Plus

Müller über sein erstes MLS-Spiel: "Wecker stellen und dabei sein"

Thomas Müller wechselt in die Major League Soccer nach Vancouver. Mitte August geht das Abenteuer los. Für seine Fans in Deutschland wird das eine Umstellung.
AZ/dpa |
Thomas Müller wird sich künftig für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS die Fußballschuhe schnüren.
Thomas Müller wird sich künftig für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS die Fußballschuhe schnüren. © IMAGO
Thomas Müller geht nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps von einem Debüt im nächsten Heimspiel des Clubs aus. "Mein erstes Spiel wird am 17. August sein. In Deutschland um 3.00 Uhr nachts am 18. August. Also: Wecker stellen und dabei sein", sagte Müller in einem Interview, das die kanadische Plattform "OneSoccer" veröffentlichte. 

Er freue sich vor allem auf die sportliche Aufgabe in seiner neuen Umgebung. "Das Team hat ja super vorgelegt und steht in der Tabelle fast auf der Top-Position", sagte Müller über den Tabellenzweiten der Western Conference der Major League Soccer. "Wer mich kennt, der weiß, ich bin heiß darauf, Titel zu gewinnen." Es sei für ihn eine neue Erfahrung, dass die Meisterschaft in den Playoffs ausgespielt werde.

Erster Gegner für Müller ist Houston Dynamo FC

Nach seiner Vertragsunterschrift bei den Vancouver Whitecaps wird der Weltmeister von 2014 am nächsten Mittwoch (13. August) bei seinem neuen Klub erwartet, einen Tag später soll er seine erste Trainingseinheit absolvieren. Am 17. August (Ortszeit) trifft Vancouver zu Hause auf Houston Dynamo FC. 

"Für mich ist das ein Abenteuer. Ich freue mich auch aufs Land, ich freue mich auf Kanada", sagte Müller.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Der Münchner vor 54 Minuten / Bewertung:

    Wenn interessiert die kanadische bzw. amerikanische Liga?

