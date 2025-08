"Let's make history!": FC-Bayern-Legende Müller bestätigt Wechsel nach Vancouver

Jetzt ist es fix: Thomas Müller wechselt zu den Vancouver Whitecaps in die MLS. Am Mittwochabend hat die Legende des FC Bayern den Transfer offiziell gemacht.

Es müllert künftig in der MLS! Es hatte sich schon seit längerem angedeutet, jetzt ist es offiziell: Thomas Müller läuft künftig für den kanadischen Top-Klub Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Fußballliga MLS auf. Dies bestätigte die Legende des FC Bayern am Mittwochabend in einem Video auf Instagram.

In diesem ist unter anderem zu sehen, wie dem Weltmeister von 2014 ein Paket zugestellt wird. Darin enthalten: Das Trikot seines neuen Klubs mit der Rückennummer 13, die Müller über Jahre hinweg bei der deutschen Nationalmannschaft getragen hat. "Whitecaps, let’s make history", sagt der Angreifer dazu. Zuletzt hatte sich Müller auf dem Trainingsgelände des FC Bayern fit gehalten und durfte sogar am Mannschaftstraining teilnehmen.

Obwohl er vereinslos war: Müller kostet trotzdem Ablöse

Wirklich überraschend kommt die Bekanntgabe des Wechsels nicht. Nachdem sein auslaufender Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert worden war, hatte Müller bereits angekündigt, seine Karriere in Übersee fortsetzen zu wollen. Als wahrscheinlichster Abnehmer galt zwischenzeitlich Bayerns Partnerklub Los Angeles FC. Zuletzt hatten sich aber die Anzeichen verdichtet, wonach es Müller nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps, dem Ex-Klub von Alphonso Davies ziehen würde.

Wie lange sein Vertrag läuft, war zunächst nicht bekannt. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der Ex-Nationalspieler einen Kontrakt bis Ende 2026 unterschrieben. Obwohl Müller zuletzt vereinslos war, muss Vancouver eine kleine Ablöse an den FC Cincinnati zahlen, der zwischenzeitlich erfolglos um den Angreifer gebuhlt und sich im Zuge dessen eine Art "Vorkaufsrecht" gesichert hat. Die Summe soll sich auf rund 400.000 Euro belaufen.

Mit Müller wechselt einer der höchstdekorierten Spieler der vergangenen 20 Jahre in die MLS. Der Ur-Bayer gewann unter anderem zwei Mal die Champions League, 13 Mal die deutsche Meisterschaft und sechs Mal den DFB-Pokal. Mit 756 Einsätzen ist der zudem der Rekordspieler in der Geschichte des FC Bayern, in dessen Nachwuchsabteilung er bereits im Jahre 2000 wechselte.