Müller-Rückkehr zum FC Bayern? Warum das kein Zuckerschlecken wird, erklärt Karl-Heinz Rummenigge

Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge äußert sich zu einer baldigen Rückkehr von Thomas Müller zum FC Bayern. Er hat einen klaren Ratschlag.

Für Karl-Heinz Rummenigge ist eine mögliche Rückkehr von Thomas Müller zum FC Bayern aktuell noch kein Thema. "Im Moment gibt es gar nicht so viel Kontakt", sagte der langjährige Vorstandschef der Münchner im Interview mit t-online über den 2014er-Weltmeister, "es nützt nichts, ihn jetzt mit der Karotte zu locken."

Müller, der seit seinem Abschied von den Bayern in der Major League Soccer (USA) für die Vancouver Whitecaps spielt, könnte nach dem Ende seiner Fußballkarriere die Chance erhalten, in anderer Funktion für die Münchner zu arbeiten.

Rummenigge: Müller "muss sich darüber im Klaren sein"

Zuletzt wollte der 36-Jährige ein Engagement zumindest nicht ausschließen. "Was seine Zukunft betrifft, muss er sich darüber im Klaren sein, was er will", so Rummenigge. Eine Entscheidung müsse "einfach bei ihm reifen".

Eine Aufgabe beim Rekordmeister sei allerdings "unglaublich anspruchsvoll. Diesen Job kann nur machen, wer bereit ist, 24/7 zu arbeiten", sagte Aufsichtsratsmitglied Rummenigge: "Jeder, der glaubt, man kann das so nebenbei machen, mal zwischendurch ein paar Interviews geben und praktisch nur durch Kommunikation die Dinge bewältigen, der liegt völlig falsch."