Möglicher Kahn-Nachfolger beim FC Bayern: Frankfurts Hellmann wechselt nicht nach München

Der FC Bayern München ist weiter in der Krise, Oliver Kahn in der Kritik. Eine Personalie ist nun wohl vom Tisch.

München - Axel Hellmann, der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, wechselt nach dpa-Informationen nicht zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Das berichten auch mehrere Frankfurter Medien übereinstimmend.

Demnach hat es keinen Austausch zwischen Bayern und Hellmann konkret über eine Nachfolge von Vorstandschef Oliver Kahn gegeben. Der 51 Jahre alte Hellmann ist auch als neuer Chef bei der Deutschen Fußball-Liga im Gespräch. Hellmann ist noch bis Ende Juni interimsmäßig zusammen mit dem Freiburger Oliver Leki gleichberechtigter DFL-Geschäftsführer.

Eintracht Frankfurt möchte Hellmann wohl einen neuen Vertrag anbieten

Offenbar will die Eintracht ihrem Vorstandssprecher einen neuen Vertrag anbieten, um ihn zu halten. Der Vertrag von Hellmann bei der Eintracht läuft noch bis 2027. Der Jurist will den Medienberichten zufolge noch vor der DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai über seine Zukunft entscheiden. Dann stimmen die 36 Profi-Clubs über den Einstieg eines Investors bei der DFL ab.

Wurde mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht: Eintracht-Vorstandsprecher Axel Hellmann. © Arne Dedert/dpa

Hellmann war in München für eine mögliche Nachfolge von Vorstandschef Oliver Kahn beim FC Bayern gehandelt worden. Schon in den vergangenen Tagen wurde über eine mögliche Nachfolge von Kahn angesichts der sportlichen Krise in München diskutiert. Unter anderem im Gespräch war der ehemalige DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.