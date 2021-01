Modell "Taucherbrille"? Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sorgt mit Maske für Aufsehen

Karl-Heinz Rummenigge wartete auf Schalke mit einem echten Hingucker auf: Statt einem handelsüblichen Mund-Nasen-Schutz trug Bayerns Vorstandsboss ein recht auffälliges Modell mit Sichtfenster - das steckt dahinter.

München/Gelsenkirchen - In den vergangenen Monaten sorgte Karl-Heinz Rummenigge immer wieder für Unverständnis bei Fans und Beobachtern. Der Grund: Der ehemalige Weltklasse-Stürmer mit dem feinen Torriecher trug seinen auf der Tribüne verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz regelmäßig unter seiner Nase, was von vielen als wenig vorbildlich empfunden wurde.

Karl-Heinz Rummenigge trägt Maske mit Sichtfenster

Beim Auswärtsspiel auf Schalke am Sonntag (4:0) sorgte der Vorstandsvorsitzende erneut für Aufsehen, dieses Mal allerdings aus einem anderen Grund. Vor dem Anpfiff trug Rummenigge statt einer handelsüblichen Maske ein Spezialmodell. Das doch recht auffällige Konstrukt verfügt an der Vorderseite über ein Sichtfenster und erinnert stark an eine Taucherbrille. Ein Hingucker, klar, aber was hat es denn damit auf sich?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Bei dem Modell von Rummenigge handelt es sich um eine Maske der österreichischen Firma "EDERA Safety". Sie hat ursprünglich Masken für den Reiseverkehr entwickelt und ihr Portfolio nun auf den beruflichen Bereich erweitert. Durch das Sichtfenster auf der Vorderseite soll auch die Mimik des Gegenübers abzulesen sein.

Ein großer Vorteil der Masken: So können gehörlose Menschen Lippenlesen, was bei herkömmlichen Masken nicht möglich ist. Schon im April vergangenen Jahres hatte der Deutsche Gehörlosenbund auf die Problematik bei der Kommunikation mit Mund-Nasen-Schutz hingewiesen - eine wirkliche Lösung ist bis heute nicht gefunden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wegen der Maske Rummenigges Brille beschlägt immer wieder

Wie die " " berichtet, hatte Rummenigges Wahl allerdings eher einen anderen Grund. Bei den derzeit niedrigen Temperaturen beschlägt bei ihm regelmäßig die Brille, was durch die Sondermaske verhindert werden sollte. Den gewünschten Nutzen hatte das Modell aber offenbar nicht: Schon zum Anpfiff stieg Bayerns Vorstandsboss wieder auf eine FFP2-Maske um.