Mit Robben und Ribéry: FC Bayern gewinnt Premiere beim Legends Cup

Die Legenden des FC Bayern spielen beim Legends Cup im SAP Garden. Mit dabei: Frank Ribéry und Arjen Robben.

Es wurde laut, als sie den ausverkauften SAP Garden betraten. Arjen Robben und Franck Ribéry. Das legendäre Duo ist Teil der Mannschaft des FC Bayern beim Legenden Cup. Auch mit dabei: Jürgen Klinsmann, der extra aus den USA anreiste, Mark van Bommel und Lothar Matthäus. Trainiert werden die Münchner von Philipp Lahm und Raimund Aumann.

Ribéry: "Das macht Spaß"

Dabei zeigten die Bayern schon im ersten Spiel, dass sie das Fußballspielen definitiv nicht verlernt haben. Mit 4:3 gewannen der Titelverteidiger unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegen Juventus Turin mit 4:3. Ribéry, van Bommel, Sebastian Rudy und Mario Mandzukic trafen. "Das ist super und macht Spaß", sagte Ribéry nach dem ersten Duell: "Es ist schön zu Hause in München wieder bei den Fans zu sein."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Ähnliche Worte fand sein kongenialer Sturmpartner. "Es ist schön, alle wieder hier zu treffen", meinte Robben, der Frankfurt im zweiten Spiel nahezu im Alleingegang deklassierte. Der FCB gewann das Spiel durch einen Doppelpack des Niederländers mit 2:1 und ist damit Gruppensieger. Über die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sagt Robben: "Es ist schon beeindruckend. Sie sind richtig stabil und eine Einheit. Vor allem, wie sie nach hinten arbeiten, ist beeindruckend."

Robben mag Vergleiche mit Olise und Díaz nicht

Wie er das neue Duo, Michael Olise und Luis Díaz findet? "Wir wurden auch immer verglichen", so der ehemalige Flügelflitzer des FC Bayern: "Ich mag das überhaupt nicht, weil jeder Spieler seine eigenen Qualitäten hat. Das wichtigste ist, dass sie im Moment sehr wichtig für die Mannschaft sind."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Gespielt wird das Turnier, das ein bissler an den früheren Budenzauber erinnert, in zwei Gruppen. Die Bayern-Legenden treffen in Gruppe A auf Eintracht Frankfurt und Juventus Turin um Weltmeister Vincenzo Iaquinta. In Gruppe B sind Borussia Dortmund, Real Madrid und Celtic Glasgow. Gespielt wird jeweils 10 Minuten. Ab dem Halbfinale dauert eine Partie dann 15 Minuten.