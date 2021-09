Mister Champions League des FC Bayern: Robert Lewandowskis unglaubliche Zahlen

Robert Lewandowski gewinnt sein 18. Spiel in Folge in der Champions League – Rekord! Dabei erzielt er seine Tore 23 und 24.

München – Die Jüngsten unter uns werden sich vielleicht noch erinnern: Das letzte Mal, dass Robert Lewandowski (33) in einem Heimspiel des FC Bayern kein Tor erzielte, liegt knapp zehn (!) Monate zurück.

Am 5. Dezember 2020 beim 3:3 in der Liga gegen RB Leipzig blieb Lewy ohne Treffer, seitdem klingelte es in jeder Partie in der Allianz Arena. Oft auch mehrmals – wie am Mittwoch beim 5:0 gegen Dynamo Kiew.

Rekord: 18. Sieg in Serie in der Champions League

Einen Handelfmeter und einen überlegten Rechtsschuss servierte der Pole bereits in der ersten Halbzeit und führte die Münchner damit zum Sieg. Schon wieder. Für Lewandowski waren es die Tore 49 und 50 im Jahr 2021. Kein anderer Spieler kommt an diese Bilanz heran.

Und damit nicht genug: Für den Weltfußballer war es der 18. Erfolg in Serie in diesem Wettbewerb – das schaffte noch kein anderer Spieler in der Champions League-Geschichte. In diesem Zeitraum gelangen Lewandowski 24 Tore und fünf Vorlagen. Sagenhafte Werte!

Erhält Robert Lewandowski bald den Ballon d’Or?

Ebenso Weltklasse: Für seine nun schon 77 Champions League-Tore benötigte Lewandowski nur 98 Spiele und damit lediglich eins mehr als Lionel Messi für seine ersten 77 Treffer in der Königsklasse (97). Lewy ist eindeutig Bayerns Mister Champions League. Für die Münchner war der Stürmer in 70 Königsklassen-Partien 60 Mal erfolgreich.

Klar, dass Lewandowski auch einer der großen Favoriten bei der diesjährigen Verleihung des Ballon d’Or ist, des Goldenen Balles als bester Spieler der Welt. Diese findet am 29. November im Théâtre du Châtelet in Paris statt. Die Nominierten werden am 8. Oktober bekanntgegeben. Lewandowski, Messi, N’Golo Kanté und Jorginho sind die heißesten Kandidaten.