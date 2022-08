Mehr Führung, weniger Taktik: Nagelsmann passt seinen Stil an

Laut eigener Aussage hat Julian Nagelsmann seinen Stil im Vergleich zum Vorjahr angepasst und setzt nun mehr auf Führung und weniger auf taktische Inhalte.

München - Julian Nagelsmann hat seinen Stil als Trainer des FC Bayern in seiner zweiten Saison beim Rekordmeister angepasst. "Ein bisschen weniger taktische Inhalte, weniger taktischer Trainer, mehr Führung. So kann man es ganz gut beschreiben", sagte Nagelsmann am Samstag vor dem Topspiel der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky. "Man muss, wie man die Entwicklung von Spielern erwartet, auch eine Erwartung an sich selbst stellen, das habe ich gemacht."

FC Bayern enttäuschte in Pokal und Champions League

Nagelsmann war zur Saison 2021/22 von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt, in seiner ersten Spielzeit hatte er die Meisterschaft gewonnen, im DFB-Pokal und der Champions League mit seiner Mannschaft aber enttäuscht. Er habe Kollegen, Spieler und Berater, mit denen er sich austausche, sagte Nagelsmann. "Man muss einen Weg finden, mit dem man leben kann."

Bayern-Chef Oliver Kahn lobte Nagelsmann für dessen "sehr, sehr gute Kommunikation". Er habe das Gefühl, "er will auch immer ein Stück weiterkommen". Eine von Nagelsmanns Fähigkeiten sei, "sehr, sehr schnell zu lernen und sich weiterentwickeln zu wollen".