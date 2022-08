Überirdisch! Bayern-Albtraum Sommer mit historischer Torwart-Leistung

Der FC Bayern spielt Borussia Mönchengladbach her, bringt den Ball aber nur ein Mal am überragenden Gäste-Keeper Yann Sommer vorbei. Der Schweizer liefert eine absolute Weltklasse-Leistung und stellt in München sogar einen neuen Torwart-Rekord auf.

München - Wie um alles in der Welt konnte der FC Bayern dieses Spiel nicht gewinnen? 69 Prozent Ballbesitz, 14:1 Ecken, 35:5 Schüsse – und trotzdem stand gegen Borussia Mönchengladbach um kurz vor halb neun nur ein 1:1.

Yann Sommer: so lautete die Antwort an diesem Samstagabend. Der 33-jährige Schweizer lieferte gegen den Rekordmeister eine sensationelle Leistung und avancierte zweifellos zum Mann des Tages. 90 Minuten lang war der Torhüter von Borussia Mönchengladbach den heranzischenden Bällen nachgehechtet, er flog, er faustete, in der sechsten Minute der Nachspielzeit klärte er einen hohen Pass an der Strafraumgrenze mit dem Fuß.

Historischer Bestwert: Yann Sommer zeigt gegen den FC Bayern 19 Paraden

Wenn Borussia Mönchengladbach der Angstgegner von Bayern München ist, dann war Sommer das Schreckgespenst in Person. Am Ende standen unfassbare 19 Paraden – Bestwert seit Beginn der detaillierten Datenerfassung. Eine historische Leistung, die auch beim Gegner Anerkennung fand.

"Wir kennen das schon, dass der Yann Sommer gegen uns immer sehr gut steht», sagte Joshua Kimmich bei Sky. "Er war heute der beste Mann auf dem Platz", meinte Joshua Kimmich nach der Partie. "Der Sommer macht gegen uns immer das beste Spiel der Saison", stimmte Teamkollege Thomas Müller zu.

"Wie immer spielt Yann Sommer gegen uns hervorragend. Aber wir hätten auch den einen oder anderen Abschluss so gestalten können, dass er den Ball nicht mehr halten kann", merkte Trainer Julian Nagelsmann kritisch an.

Yann Sommer hat schon neun Mal gegen den FC Bayern gewonnen

Tatsächlich war es nicht das erste Mal, dass Sommer gegen die Bayern einen überragenden Tag erwischte. Insgesamt hütete der 33-Jährige zum 20. Mal gegen den Rekordmeister den Kasten. Seine Bilanz liest sich beeindruckend: neun Siege, vier Remis und lediglich sieben Niederlagen.

Mit etwas mulmigem Gefühl dürften die Bayern daher auch die Aussagen der Verantwortlichen nach dem Spiel aufgenommen haben. Sommer, 2014 zu den Fohlen gewechselt, steht bei den Gladbachern vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags. "Wir setzen uns in den nächsten Tagen zusammen und werden alles besprechen", meinte Sportchef Roland Virkus. Sommer selbst reagierte mit einem Schmunzeln auf die Frage nach seiner Zukunft. Nicht auszuschließen, dass Sommer die Bayern in den nächsten Jahren noch das eine oder andere Mal in den Wahnsinn treibt.