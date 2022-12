Mathys Tel plaudert aus: Stürmer des FC Bayern war früher Abwehrspieler

Mathys Tel schwärmt in einem Interview von Frankreich Legende Thierry Henry und erzählt nebenbei, dass er in seiner Jugend gar nicht als Stürmer aufgelaufen ist.

Münchens Mathys Tel in Aktion.

München - Bayern Münchens französisches Sturmtalent Mathys Tel hat seinen Landsmann Thierry Henry als persönliches Idol beschrieben.

"Er hat eine großartige Laufbahn absolviert und ist einer der prägenden Spieler in der Geschichte des Fußballs: technisch, körperlich, mental - er hatte alles, was einen großen Spieler ausmacht. Es wäre schön, wenn ich eines Tages auch mal solche Erfolge wie er feiern könnte", sagte Tel im Mitgliedermagazin "51" des FC Bayern über den früheren Nationalspieler Henry, der lange für die AS Monaco und den FC Arsenal spielte.

Tel: "Heute bin ich als Stürmer sehr zufrieden"

Der deutsche Rekordmeister hat Tel im vergangenen Sommer vom französischen Erstligisten Stade Rennes für angeblich bis zu 30 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Der 17-Jährige absolvierte in dieser Bundesligasaison sieben Spiele und traf dabei dreimal.

Tel begann seine noch junge Karriere als Abwehrspieler. "Es war dann zunächst ungewohnt für mich, in den Sturm zu wechseln, mir hat es auch als Verteidiger viel Spaß gemacht. Aber heute bin ich als Stürmer sehr zufrieden", sagte Tel.