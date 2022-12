Bricht der FC Bayern mit Yann Sommer eine Torwart-Tradition?

Nach den stockenden Verhandlungen über eine Rückkehr von Alexander Nübel zum deutschen Rekordmeister rückt Gladbachs Torhüter Yann Sommer immer mehr in den Fokus der Bayern-Bosse. Bei einem Wechsel wäre der Schweizer erst der vierte ausländische Schlussmann der Münchner.

Münchner - Von Sepp Maier zu Raimond Aumann über Oliver Kahn bis hin zu Manuel Neuer: Die Liste an namhaften deutschen Torhütern beim FC Bayern ist lang. Dabei kann man schon fast von einer Tradition sprechen, dass die Münchner immer den besten deutschen Keeper zwischen den Pfosten stehen haben. Deutlich kürzer hingegen ist die Liste an ausländischen Keepern beim deutschen Rekordmeister. Genauer gesagt umfasst sie bisher nur drei Torhüter.

Árpád Fazekas war der erste ausländische Torhüter beim FC Bayern

Der Erste von ihnen war Árpád Fazekas. Der Ungar wechselte 1957 an die Isar und gewann mit den Bayern noch im selben Jahr den ersten DFB-Pokal der Vereinsgeschichte. Vier weitere Spielzeiten hütete Fazekas das Tor der Münchner in der Oberliga, ehe es für den ungarischen Schlussmann zu Hessen Kassel ging.

Erst über zwei Jahrzehnte später kam ein Belgier zum FC Bayern, der in den folgenden Jahren zum Welttorhüter reifen sollte. Sein Name war kein geringerer als Jean-Marie Pfaff. Und das, obwohl sein Debüt für die Bayern alles andere als glücklich verlief. Beim SV Werder Bremen unterschätzte der Keeper einen Einwurf von Uwe Reinders und lenkte ihn ins eigene Tor.

Gewann mit dem FC Bayern dreimal die deutsche Meisterschaft: Jean-Marie Pfaff. © IMAGO

Pfaff wurde bei den Bayern zum Welttorhüter

Doch das ließ Pfaff kalt. In den kommenden 156 Bundesligaspielen für den FCB zeigte der Belgier mit den Wuschelhaaren Woche für Woche starke Paraden und trat damit immer mehr in die großen Fußstapfen von Sepp Maier. Bis zum Ende seiner Bayern-Zeit im Jahr 1988 konnte Pfaff dreimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal in die Luft stemmen. Zusätzlich wurde der Belgier 1987 zum besten Torwart der Welt gekürt.

Bis ins Jahr 2014 dauerte es, bis der FC Bayern den nächsten ausländischen Torhüter präsentierte. Damals wechselte Pepe Reina als neue Nummer Zwei hinter Manuel Neuer vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Doch so erfolgreich wie seine Vorgänger war der Spanier nie.

Pepe Reina verließ die Münchner nach nur einer Saison

Zwar hielt Reina in seinen drei Einsätzen die weiße Weste, aber der Keeper flog am 32. Spieltag nach 13 Minuten wegen einer Notbremse vom Platz. Dies sollte gleichzeitig sein letzter Einsatz für den deutschen Rekordmeister sein. Nach der Saison zog es den heute 40-Jährigen weiter zum SSC Neapel.

Sah in seinem dritten Spiel für den FC Bayern die rote Karte: Pepe Reina. © IMAGO

Yann Sommer könnte diese Geschichte nun weiterschreiben. Durch die schleppenden Verhandlungen mit der AS Monaco über eine Rückkehr von Alexander Nübel rückt der Schweizer immer mehr in den Fokus der Bayern-Bosse. Und laut mehreren Medienberichten könnte sich Sommer einen Winterwechsel zum FC Bayern durchaus vorstellen.