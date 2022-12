Bayerns Achtelfinal-Gegner Paris: Sieg dank Mbappé, aber ohne Messi

Während sich der FC Bayern noch in der Winterpause befindet, musste Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain am Mittwochabend wieder in der Liga ran. WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé erzielte den Siegtreffer, Weltmeister Lionel Messi fehlte im Aufgebot der Franzosen.

29. Dezember 2022 - 15:05 Uhr | AZ/dpa