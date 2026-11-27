Auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater spricht Markus Söder über das Drama um Jamal Musiala und die harten Worte von Uli Hoeneß. Dazu verrät der Club-Fan, warum Staatsgäste von ihm nie ein 1860-Trikot bekommen und ein Meistertitel für Dortmund "ganz schlecht" wäre.

Markus Söder spricht beim Roten Sofa der AZ im Deutschen Theater über den FC Bayern, den BVB und den TSV 1860.

Rückfall am Sprunggelenk, Wadenbeinbruch, Muskelfaserriss und eine neurologische Funktionsstörung: Bayernstar Jamal Musiala hat anderthalb Jahre voller Rückschläge hinter sich. Anfang November hat Uli Hoeneß öffentlich Zweifel geäußert, ob der 23-Jährige je wieder der Alte werde, und auf dessen hohes Gehalt verwiesen.

Markus Söder fühlt mit beiden Seiten. "Zunächst mal ist das eine große Tragödie", sagt er über Musialas Leidensweg beim AZ-Sofa im Deutschen Theater am Mittwochabend. Verständnis für den Verein hat er auch. Denn hinter Hoeneß’ harten Worten sieht der Ministerpräsident zwei Herzen in dessen Brust: "Uli Hoeneß ist immer für die Spieler da und schützt sie. Aber seine größte Liebe gilt dem Verein. Das ist sein Lebenswerk, und es geht um sehr hohe Summen."

"Dann bin ich raus und sie sind abgestiegen"

Bewerten könne er den Fall nicht, ihm fehlten die Details. Über Fußball spricht er trotzdem für sein Leben gern. Schon als Bub war das "Sportstudio" am Samstagabend für ihn "die Belohnung der Woche, wenn ich brav war". Heute laufe jeden Tag stundenlang Fußball im Fernsehen, es werde "gesprochen, gesprochen und gesprochen".

Söder gibt zu, dass ihm das gefällt: "Bei einer Fußballsendung mitzumachen, ist das Schönste der Welt. Da kann man alles Mögliche sagen, völlig egal. In der nächsten Woche ist sowieso wieder alles anders."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim 125-jährigen Jubiläum des 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose. © Sportfoto Zink /Daniel Marr/imago

Zwei Lieben im Sport kennt Söder auch selbst. Die erste, seine "Urliebe", ist der 1. FC Nürnberg. Zehn Jahre saß er dort im Aufsichtsrat – der Club wurde Pokal-Sieger. "Dann bin ich raus, der damalige SPD-Oberbürgermeister ist rein, und sie sind abgestiegen. Es gibt aber keinen kausalen, höchstens einen statistischen Zusammenhang." Das Publikum lacht.

"Die Blauen müssen jetzt stark sein"

Der zweite Favorit, der FC Bayern, ist für den Ministerpräsidenten ein Aushängeschild für den Freistaat. Das merke er, sobald Staatsgäste kommen: "Die Blauen müssen jetzt stark sein: Aber ich habe denen noch nie ein Sechzger-Trikot überreicht." Selbst bei digitalen Ministerpräsidentenkonferenzen ist die Allianz Arena sein Hintergrundbild. Söder macht kein Geheimnis daraus, dass ihm auch die Roten aus München ans Herz gewachsen sind.

Bekam in Lille von Trainer Vincent Kompany Einsatzminuten: Jamal Musiala. © IMAGO

Umso mehr treibt ihn die Lage um. Der "Super-Sturm aus Kane, Olise und Díaz" fällt aktuell weitgehend aus, ganz oben in der Tabelle steht der BVB. Für den Franken ist das doppelt bitter, denn ein Dortmunder Titel träfe auch seine große Urliebe.

Hinter dem Rekordmeister aus München ist Nürnberg mit neun Titeln die Nummer zwei, vor Dortmund mit acht und Schalke mit sieben. Schalke würde er noch einen Titel gönnen. "Wenn Dortmund Meister wird, wäre das ganz schlecht. Dann holen sie den Club ein."