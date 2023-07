Manuel Neuer will keine Fotos: Wie steht es wirklich um den FC-Bayern-Torwart?

Die Torwartfrage beim FC Bayern bleibt weiterhin spannend. Manuel Neuer trainert allein, Alexander Nübel kriegt weder eine Rückennummer noch ein Foto auf der Homepage. Dafür aber gibt es Interesse aus Stuttgart am Ersatztorwart.

Nur mit individuellem Training - und Zeit für die Fans - am Tegernsee: Bayern-Torwart Manuel Neuer.

Rottach-Egern - Es war eine kuriose Szenerie am Donnerstagmorgen in Rottach-Egern. Die anwesenden Reporter, die sich das letzte öffentliche Bayern-Training anschauen wollten, wurden von Ordnern darauf hingewiesen, doch bitte keine Fotos oder Videos von Manuel Neuer (37) zu machen. Dies habe sich der Kapitän, der auf einem Nebenplatz allein mit Torwarttrainer Michael Rechner trainierte, so gewünscht. Eine Erklärung für diese Maßnahme gab es nicht.

Nach seiner individuellen Einheit ging Neuer in die Kabine, während seine Torhüter-Kollegen mit Rechner trainierten. Kurz darauf folgte ihm Chefcoach Thomas Tuchel. Neuer tauschte sich schließlich noch mit Teamarzt Jochen Hahne aus, ehe er mit dem Rad zurück in seine nahe Villa fuhr. Und viele Fragezeichen blieben.

FC Bayern: Der Gesundheitszustand von Manuel Neuer ist ein Rätsel

Neuers Gesundheitszustand nach dem Bruch seines rechten Beines im Winter ist nach wie vor ein großes Rätsel. Klar ist nur: Der Kapitän hat einen weiten Weg vor sich, ehe er wieder mit der Mannschaft trainieren wird.

"Ich glaube, dass der Punktspielauftakt und der Supercup ein zu ambitioniertes Ziel ist", sagte Tuchel in den Tagen am Tegernsee. Neuer soll im August teilintegriert werden ins Teamtraining.

Alexander Nübel und Yann Sommer können gehen – kommt Oliver Baumann zum FC Bayern?

Noch wollen die Münchner Bosse Neuer Zeit geben, das betonte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Im Hintergrund werden aber natürlich verschiedene Möglichkeiten geprüft, falls Neuer weiter ausfällt.

Der Georgier Giorgi Mamardashvili (22) vom FC Valencia ist ein interessanter Kandidat, der "Kicker" brachte nun zudem Oliver Baumann (33) von der TSG Hoffenheim ins Spiel. Eine Baumann-Verpflichtung wäre aber sehr überraschend.

Torwart Alexander Nübel spielt beim FC Bayern keine Rolle mehr. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Yann Sommer (34/Interesse von Inter Mailand) und Alexander Nübel (26) spielen in den Planungen keine Rolle mehr. Nübel, den der VfB Stuttgart laut "Bild" für eine Millionen Euro ausleihen will, hat nicht mal mehr eine Rückennummer – und auch kein Foto auf der Bayern-Homepage.