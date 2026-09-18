AZ-Plus
Exklusiv

"Man musste damals nicht so aufpassen": Käfer verrät die Wiesn-Geschichten der Stars des FC Bayern

Oktoberfest-Special mit Michael Käfer: In der neuen Folge von "Akte Säbener" spricht die Gastro-Legende über die legendären Feiern des FC Bayern in der Wiesn-Schänke.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Bewirtet den FC Bayern seit Jahren auf dem Oktoberfest: Michael Käfer.
Bewirtet den FC Bayern seit Jahren auf dem Oktoberfest: Michael Käfer. © IMAGO

Es ist Herbst in München, Wiesn-Zeit. Auch die Spieler des FC Bayern mischen sich unter die Menschenmenge auf der Theresienwiese. Der Hotspot der Stars: Die Wiesn-Schänke von Michael Käfer.

FC Bayern feiert seit Jahrzehnten im Käfer

Seit Jahrzehnten begrüßt die Gastro-Legende den FC Bayern in seinem Zelt auf dem Oktoberfest. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Harry Kane, alle waren sie schon bei ihm.

In der neuen Folge von "Akte Säbener" verrät Käfer im Gespräch mit Host Kilian Kreitmair, wie es zu der Tradition kam, wie geheime Besuche von Bayern-Stars außerhalb des offiziellen Teils ablaufen und was sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß für den Wiesnbesuch wünscht. Jetzt auf Spotify und überfall, wo es Podcasts gibt.

Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.