AZ-Plus
Update

"Macht den Reiter-TSV-Deal platt": FC-Bayern-Fans mit klarer Botschaft gegen Frankfurt

Oberbürgermeister Dieter Reiter folgt auf Edmund Stoiber im Gremium der Bosse des FC Bayern. Die erste Sitzung ist am Montag, im Anschluss folgt ein gemeinsames Essen.
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch,
Kilian Kreitmair |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
OB Dieter Reiter nahm am Samstag im SAP Garden neben Präsident Herbert Hainer platz.
OB Dieter Reiter nahm am Samstag im SAP Garden neben Präsident Herbert Hainer platz. © IMAGO

Mitten im Wahlkampf ums Amt des Oberbürgermeisters in München hat Dieter Reiter am Montag einen wichtigen Termin im Wohnzimmer des FC Bayern: Auf der turnusmäßig alle drei Monate stattfindenden Aufsichtsratssitzung des Klubs in einer Loge der Allianz Arena rückt der 67-jährige SPD-Mann nach AZ-Informationen offiziell in das mächtige Kontrollgremium.

Premiere im Kreis der Mächtigen

Es ist Reiters Premiere im Kreis der Mächtigem um Aufsichtsratschef Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Eine große Ehre für Reiter, der schon seit Kindestagen Bayern-Fan ist und am 7. Februar offiziell als neuer Vorsitzender des Bayern-Verwaltungsbeirats vorgestellt wurde. Sowohl an der Spitze des Verwaltungsbeirats als auch im Aufsichtsrat folgt Reiter auf den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), der im Alter von 84 Jahren etwas kürzertreten möchte.

Über viele Jahre für den FC Bayern tätig: Edmund Stoiber.
Über viele Jahre für den FC Bayern tätig: Edmund Stoiber. © IMAGO

"Wir hatten schon immer politische Entscheidungsträger in unseren Gremien. Wir hatten Edmund Stoiber 27 Jahre im Verwaltungsbeirat und über 15 Jahre im Aufsichtsrat, auch Lars Klingbeil sitzt im Verwaltungsbeirat. Wir haben aber nicht nur Entscheidungsträger einer Partei, sondern bilden auch das Spektrum ab", sagte Herbert Hainer, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des Rekordmeisters, am Freitagabend zur AZ bei der Veranstaltung "Nights of the Legends".

Abschied von Edmund Stoiber

Bei einem gemeinsamen Essen nach der Aufsichtsratssitzung wird Stoiber nach AZ-Informationen noch ein paar Worte sagen und sich von seinen langjährigen Mitstreitern verabschieden. Reiter wird mit dabei sein. Schon am Samstag saß der OB neben Hainer im SAP Garden. Die beiden Granden schauten sich die 97:103-Pleite der Bayern-Korbjäger gegen Bamberg an. 

Wollen, dass die Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion bleiben: Die Fans des FC Bayern.
Wollen, dass die Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion bleiben: Die Fans des FC Bayern. © IMAGO

Auch in der wenige Kilometer entfernten Allianz Arena war Reiter Thema. Die Ultras der Münchner zeigten ein Banner mit der Aufschrift: "Unsere HKG  – Macht den Reiter-TSV-Deal platt." Eine Botschaft an Klub und somit auch an Reiter, von der favorisierten Erbpachtlösung der Stadt in Sachen Grünwalder Stadion abzuweichen. Die könnte bedeuten, dass die Bayern Amateure auf lange Sicht aus dem Grünwalder Stadion ausziehen müssen. Der TSV 1860 möchte den Lokalrivalen nach einem Umbau nicht mehr in der Kultspielstätte als Mieter haben. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Sani Bonani am 20.02.2026 20:49 Uhr / Bewertung:

    Gratuliere FC Bayern! Nach Klingbeil jetzt noch einen an.ifa Sympathisanten in der Vereinsleitung.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst vor 23 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Sani Bonani

    Welche Vorwürfe ,im Bezug auf seine IFA Verstrickung kannst du belegen,noch eins,welcher Politiker,sitzt nicht in einem bezahlten AR,während unser OB,keinen Cent bekommt,das würde ein CSUler nicht freiwillig machen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Analyst

    Zur Erinnerung, Steuber ist CSUler!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.