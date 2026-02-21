Oberbürgermeister Dieter Reiter folgt auf Edmund Stoiber im Gremium der Bosse des FC Bayern. Die erste Sitzung ist am Montag, im Anschluss folgt ein gemeinsames Essen.

Mitten im Wahlkampf ums Amt des Oberbürgermeisters in München hat Dieter Reiter am Montag einen wichtigen Termin im Wohnzimmer des FC Bayern: Auf der turnusmäßig alle drei Monate stattfindenden Aufsichtsratssitzung des Klubs in einer Loge der Allianz Arena rückt der 67-jährige SPD-Mann nach AZ-Informationen offiziell in das mächtige Kontrollgremium.

Premiere im Kreis der Mächtigen

Es ist Reiters Premiere im Kreis der Mächtigem um Aufsichtsratschef Herbert Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Eine große Ehre für Reiter, der schon seit Kindestagen Bayern-Fan ist und am 7. Februar offiziell als neuer Vorsitzender des Bayern-Verwaltungsbeirats vorgestellt wurde. Sowohl an der Spitze des Verwaltungsbeirats als auch im Aufsichtsrat folgt Reiter auf den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), der im Alter von 84 Jahren etwas kürzertreten möchte.

Über viele Jahre für den FC Bayern tätig: Edmund Stoiber. © IMAGO

"Wir hatten schon immer politische Entscheidungsträger in unseren Gremien. Wir hatten Edmund Stoiber 27 Jahre im Verwaltungsbeirat und über 15 Jahre im Aufsichtsrat, auch Lars Klingbeil sitzt im Verwaltungsbeirat. Wir haben aber nicht nur Entscheidungsträger einer Partei, sondern bilden auch das Spektrum ab", sagte Herbert Hainer, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des Rekordmeisters, am Freitagabend zur AZ bei der Veranstaltung "Nights of the Legends".

Abschied von Edmund Stoiber

Bei einem gemeinsamen Essen nach der Aufsichtsratssitzung wird Stoiber nach AZ-Informationen noch ein paar Worte sagen und sich von seinen langjährigen Mitstreitern verabschieden. Reiter wird mit dabei sein. Schon am Samstag saß der OB neben Hainer im SAP Garden. Die beiden Granden schauten sich die 97:103-Pleite der Bayern-Korbjäger gegen Bamberg an.

Wollen, dass die Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion bleiben: Die Fans des FC Bayern. © IMAGO

Auch in der wenige Kilometer entfernten Allianz Arena war Reiter Thema. Die Ultras der Münchner zeigten ein Banner mit der Aufschrift: "Unsere HKG – Macht den Reiter-TSV-Deal platt." Eine Botschaft an Klub und somit auch an Reiter, von der favorisierten Erbpachtlösung der Stadt in Sachen Grünwalder Stadion abzuweichen. Die könnte bedeuten, dass die Bayern Amateure auf lange Sicht aus dem Grünwalder Stadion ausziehen müssen. Der TSV 1860 möchte den Lokalrivalen nach einem Umbau nicht mehr in der Kultspielstätte als Mieter haben.