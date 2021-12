Lothar Matthäus lobt Leroy Sané: "Zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern geworden"

Leroy Sané habe sich beim FC Bayern herausragend entwickelt und sei jetzt ein Leistungstrainer, so Lothar Matthäus.

München - Für Lothar Matthäus ist Fußball-Nationalspieler Leroy Sané der Top-Spieler der Bundesligahinrunde.

"Die Mischung aus dem Druck, der auf dem Jungen lag, der schwierigen Anfangsphase mit den Pfiffen der eigenen Fans und der jetzigen Entwicklung ist schon herausragend", sagte Matthäus (60) in seiner Sky-Kolumne.

Leroy Sané "jetzt ein Leistungsträger" beim FC Bayern

"Das liegt in erster Linie an ihm, aber mit Sicherheit auch am Zuspruch, der Unterstützung und den wichtigen Gesprächen seiner Trainer Julian Nagelsmann und Hansi Flick", sagte Matthäus. "Sané ist jetzt ein Leistungsträger, geht vorne weg und ist zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern geworden."