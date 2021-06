Lothar Matthäus kritisiert Bayern-Star Leroy Sané: Hätte seine Lektion lernen müssen

Leroy Sané gehört zum 26-köpfigen Aufgebot der DFB-Elf für die EM 2021. Lothar Matthäus kritisiert vor dem Turnierbeginn erneut die Einstellung des Bayern-Spielers.

München – Die WM 2018 verpasste er noch, bei der bevorstehenden EM steht Leroy Sané im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Seinen Durchbruch hat der 25-Jährige allerdings sowohl beim FC Bayern als auch in der DFB-Elf noch nicht geschafft.

In seiner ersten Saison in München wechselte der Flügelflitzer zwischen Startelf und Einwechselspieler stets hin und her, auch unter Joachim Löw ist Sané nicht gesetzt. Vor allem weil er aus seiner Nichtnominierung bei der WM 2018 immer noch noch nichts gelernt haben soll – zumindest wenn es nach Lothar Matthäus geht.

Matthäus warnt Sané: "Dann wird es ihm niemand mehr verzeihen"

"Ich liebe Sané auf dem Platz, aber es gehört die ein oder andere Disziplin dazu, die er noch lernen muss. Er müsste eigentlich seine Lektion gelernt haben, nachdem Jogi Löw ihn 2018 nicht mitgenommen hat", sagte der deutsche Rekordnationalspieler im Interview mit " ".

Im EM-Test gegen Dänemark (1:1) habe Sané einige Situationen gehabt, in denen er frühzeitig abgeschaltet und die Wege zurück nicht gemacht habe. "Das kann man gegen Dänemark verzeihen, aber wenn ein Spieler so einen Charakter hat, macht er das im Endspiel vielleicht auch und dann wird es ihm niemand mehr verzeihen", so Matthäus.

Grundsätzliche sehe der 60-Jährige Sané aber als einen "großen Fußballer" mit "viel Potential" – der allerdings immer noch auf den endgültigen Durchbruch wartet.