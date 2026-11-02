Lichtblicke für den FC Bayern: Olise und Neuer im Abschlusstraining dabei

Die Münchner schauen vor dem Königsklassen-Kracher in Madrid besorgt auf das Knie ihres französischen Offensivstars Michael Olise. In der Abschlusseinheit ist der 24-Jährige aber schon mal dabei.

Für den personell schwer gebeutelten FC Bayern hat es vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid zwei Lichtblicke gegeben. Sowohl Offensivstar Michael Olise als auch Torhüter Manuel Neuer standen beim Abschlusstraining in München mit auf dem Platz. Das Duo dürfte dem deutschen Fußball-Rekordmeister für die Partie im Estadio Metropolitano am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) zur Verfügung stehen. Olise trug bei der Einheit an der Säbener Straße allerdings ein Tape am Knie.

Olise war beim 2:2 im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Schlussphase wegen Knieproblemen ausgewechselt worden. Neuer hatte den Klassiker gegen den BVB wegen einer Fußverletzung ganz verpasst.

Díaz und Musiala trainieren individuell

Die personelle Lage in der Offensive der Bayern hatte sich am Wochenende zugespitzt: Zu den ohnehin verletzten Jamal Musiala und Luis Díaz, die heute individuelle Einheiten mit Ball absolvieren konnten, hatten sich im Spiel gegen Dortmund auch noch der inzwischen bereits am Fuß operierte Ismael Saibari und Serge Gnabry wegen einer Muskelverletzung gesellt.

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Die Bayern stehen vor dem 4. Spieltag der Ligaphase bei 5 Punkten und damit unter Druck. Atlético, das am 5. Juni 2027 nur zu gern das Finale der Königsklasse im eigenen Stadion bestreiten würde und vor zwei Wochen 1:1 beim VfB Stuttgart spielte, hat sogar einen Zähler weniger.