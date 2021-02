Leroy Sané beim FC Bayern: "Spezialfall für Hermann Gerland"

So richtig ist Leroy Sané beim deutschen Rekordmeister immer noch nicht angekommen. Von den Bossen gibt es trotzdem weiterhin Rückendeckung: "Er hat Weltklasse-Niveau", sagte Karl-Heinz Rummenigge.

München - Mit sieben Toren und fünf Vorlagen in 23 Spielen bringt Königstransfer Leroy Sané bislang ordentliche Zahlen auf das Papier. Dennoch erwarten die Verantwortlichen bei den Münchnern noch mehr vom 25-Jährigen.

"Er hat Weltklasse-Niveau in sich drin, und das erwarten wir von ihm ", sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zu "Sky Sport News". Er würde weiterhin auf eine Leistungsexplosion beim Flügelstürmer hoffen.

Leroy Sané muss sich noch mehr anpassen

Wenn es nach Rummenigge geht, habe Sané zwar unglaubliches Talent, doch die Einstellung müsse sich noch der des Klubs anpassen: "Er muss wissen, dass Bayern München ein besonderer Verein ist, in dem alle mitziehen müssen, um die großen Ziele, die wir selbst von uns erwarten und die von uns erwartet werden, zu erfüllen", so der Bayern-Boss.

Der 65-Jährige hat dabei schon eine Idee, wer die letzten Prozente bei Sané rauskitzeln könnte: "Er ist ein Spezialfall für Hermann Gerland". Als Fehleinkauf oder dergleichen soll er ohnehin nicht abgestempelt werden: "Ich bin überzeugt, dass wir noch viel Spaß mit ihm haben werden, da habe ich keine Sorge", sagte Rummenigge abschließend.

Weiterer Ex-Schalker als Vorbild

Dass man beim FC Bayern schon etwas Anlaufzeit benötigt, weiß auch Mittelfeld-Ass Leon Goretzka. Obwohl er bereits seit 2018 in München kickt, kommt der 25-jährige erst unter Trainer Hansi Flick so richtig zum Zug und ist aus der Stammformation nicht mehr wegzudenken.

Dabei lebt dieser vor, was Rummenigge mit dessen Aussagen meint: "Wenn man unsere spielerische Klasse so kanalisieren kann, dass alles in eine Richtung läuft, kann etwas Großes entstehen", sagte Goretzka vor der Saison zu "Sport 1".

Wenn es Sané also schafft, wie Goretzka, nach etwas Anpassungszeit seinen Platz innerhalb der Mannschaft zu finden, steht ihm beim FC Bayern weiterhin eine große Zukunft bevor.