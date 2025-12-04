Kurz vor Rückkehr: Davies sorgt für Luxusproblem beim FC Bayern

Der Kanadier könnte am Samstag gegen Stuttgart erstmals seit März im Münchner Kader stehen.

Die Reise nach Berlin trat Alphonso Davies nicht mit an, genauso wie Kumpel Jamal Musiala verfolgte der Kanadier den Pokalkrimi bei Union (3:2) von München aus. Doch am Samstag (15.30 Uhr) beim Südknaller in Stuttgart könnte Davies dann wieder mittendrin sein: Der 25-Jährige steht kurz vor dem Comeback.

Kompany optimistisch

"Wir haben fast Alphonso Davies wieder dabei", hatte Trainer Vincent Kompany schon vor dem erfolgreichen Pokal-Achtelfinale gesagt, auf der Pressekonferenz am Freitagmorgen wird der Coach wohl verraten, ob Davies erstmals seit März wieder zum Aufgebot gehört.

Es wäre eine Erlösung für den Linksverteidiger nach anstrengenden Monaten in der Reha. Am 23. März hatte sich Davies bei einem Länderspiel gegen die USA einen Kreuzbandriss zugezogen.

Bald wieder zusammen auf dem Platz: Davies und Kumpel Jamal Musiala (r.). © IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Musiala muss sich gedulden

"Manchmal sagt der Körper: 'Ich will nicht mehr'", berichtete Davies während seiner Leidenszeit: "Dann musst du mental stark sein. Es bringt nichts, wenn ich mich hängen lasse, jammere oder mich selbst bemitleide." Jetzt wird der Bayern-Star für sein Durchhaltevermögen belohnt.

Weil auch Hiroki Ito nach seinem Fußbruch wieder fit ist und gegen Union zu einem weiteren Kurzeinsatz kam, hat Coach Kompany hinten links nun eine große Auswahl. Ein Luxusproblem. Josip Stanisic, Konrad Laimer, Raphael Guerreiro, Sacha Boey und eben Davies und Ito können dort spielen, in Stuttgart wird wohl abermals Stanisic starten. Und Davies von der Bank kommen?

Damit ist Anfang Dezember fast der ganze Kader fit. Nur Davies-Intimus Musiala (Wadenbeinbruch und Sprunggelenksluxation) muss sich weiter gedulden.

Ob er in diesem Jahr noch spielt?