Kurioser Fauxpas verhindert Länderspielreise von Choupo-Moting

München - Eine peinliche Panne bei der Nominierung hat Eric Maxim Choupo-Moting um die Teilnahme an den anstehenden Qualifikationsspielen der Nationalelf von Kamerun für die WM 2022 gebracht.

Während viele seiner Münchner Teamkollegen - wie auch Angreifer Robert Lewandowski für Polen und Abwehrspieler David Alaba für Österreich - in den nächsten Tagen auf Länderspielreise sein werden, bleibt Choupo-Moting in den Partien seines Heimatlandes gegen Kap Verde (26. März) und Ruanda (30. März) außen vor. Das bestätigte der FC Bayern der " ".

55 Länderspiele und 15 Tore hat der Stürmer bislang für Kamerun auf dem Konto.

WM-Quali: Deshalb fehlt der Name Choupo-Moting auf der Nominierungsliste

Der Verband Kameruns veröffentlichte eine Liste der Spieler, die für die WM-Qualifikationsspiele Ende März eingeladen wurden - doch ausgerechnet der Name des Kapitäns fehlte darauf.

Kameruns portugiesischer Trainer Antonio Conceicao erklärte später auf einer Pressekonferenz, der Bayern-Profi habe nicht auf die Anfragen des Verbands reagiert.

Camille Just Choupo-Moting: "Für mich ist das ein Mangel an Professionalität"

Eine solche Anfrage hatte Choupo-Moting aber offensichtlich nie erreicht. Denn wie dessen Vater - und Manager - Camille Just Choupo-Moting erklärte, wurde sie an die falsche E-Mail-Adresse gesendet: "Für mich ist das ein Mangel an Professionalität. Wenn Sie Einladungen senden, senden Sie diese an die richtige Adresse. Wenn das nicht passiert, verstehe ich nicht, warum es die Schuld des Klubs oder Maxims ist."

Pechvogel Choupo-Moting: Jetzt E-Mail, einst Fax

Dass sein Sohn auf die Anfrage Kameruns nicht reagiert habe, entspreche nicht der Wahrheit: "Er hat es letzten Sonntag vor 18 Uhr getan. Vor 18 Uhr habe ich selbst versucht, den Teammanager, Herrn Olembe, anzurufen, und ich habe auch mit Bill Tchato gesprochen, um zu bestätigen, dass Maxims Antwort da ist."