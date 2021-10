"Krank, aber im Kopf fix": Julian Nagelsmann coacht FC Bayern von der Couch zum Sieg

Der FC Bayern gewinnt auch ohne den erkrankten Cheftrainer Julian Nagelsmann gegen Benfica Lissabon. Obwohl er im Stadion fehlt, sorgt der 34-Jährige schließlich mit einer Einwechslung für den Sieg.

München - Der FC Bayern pflügt weiter unaufhaltsam durch Europa und bezwingt auch Benfica Lissabon am Ende deutlich mit 4:0. Weil Julian Nagelsmann aufgrund eines grippalen Infekts im Hotelzimmer bleiben musste, gab Co-Trainer Dino Toppmüller den Ersatz als Chefcoach an der Seitenlinie.

Nagelsmann mit entscheidender taktischer Vorgabe

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

So ganz ohne Einfluss war Nagelsmann allerdings nicht: "In Halbzeit eins hat leider der Funkkontakt nicht funktioniert, danach schon. In der Pause hatten wir Kontakt", erklärte Toppmüller nach der Partie bei "DAZN". Beim Zwischenstand von 0:0 gingen die Münchner mehr Risiko ein und brachten mit Serge Gnabry einen weiteren Offensivmann. Der Plan ging auf, nur wenige Minuten später traf Leroy Sané zur Bayern-Führung (70.). Auch hier hatte Nagelsmann seine Finger im Spiel.

"Julian ist zwar krank, aber im Kopf noch immer sehr fix. Das war eine super Idee, Gnabry da reinzubringen. Das war bestimmt ein entscheidender Punkt, weil wir so noch deutlich gefährlicher geworden sind. Das war eine mutige Entscheidung. Deshalb: 'Gut gemacht Julian'", lobte der Interims-Cheftrainer den eigentlichen Boss an der Seitenlinie.

Lob für Interimschef Toppmöller

Toppmöller persönlich zeigte sich in seiner neuen Rolle ebenfalls zufrieden: "Ich wollte hier nicht den großen Zampano machen. Es hat in ungewohnter Rolle sehr viel Spaß gemacht. Kompliment an die Jungs. Es ist auch nicht einfach, wenn im letzten Moment der Cheftrainer wegbricht", so der 44-Jährige. Für das Assistenzteam von Nagelsmann steht nun ein gebührender Einstand an: "Wir müssen da jetzt schon noch einen Einstand machen. Hier in München ist Leberkäse und ein Bierchen Tradition. Das müssen wir dann schon durchziehen", witzelte der Sohn von Trainer-Legende Klaus Toppmöller abschließend.

Auch von Kapitän Manuel Neuer gab es im Anschluss Lob: "Dino Toppmöller hat das super gemacht, aber das ganze Trainerteam hat Julian vertreten", schwärmte der einmal mehr überragende Schlussmann. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) kehrt Nagelsmann aller Voraussicht nach an die Seitenlinie zurück. Dann geht es gegen dessen Ex-Klub TSG Hoffenheim.