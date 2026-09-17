Kompanys Prognose: Er wird die künftige deutsche Nummer 1

Jürgen Klopp hat seinen ersten Kader nominiert. Der Bayern-Trainer sagt, was er festgestellt hat.

München

Bayern-Trainer Vincent Kompany ist davon überzeugt, dass Jonas Urbig der künftige Stammtorwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird. "Wenn einer glaubt, dass er nicht irgendwann die Nummer 1 von Deutschland wird, dann glaube ich, dass er einen großen Fehler macht. Der Junge wird irgendwann die Nummer 1 sein", sagte Kompany. "Das wird natürlich Jürgen Klopp entscheiden, wann das ist, ob das jetzt in einem oder fünf Jahren ist."

"Jonas ist einer von diesen Jungs"

Beim FC Bayern ist Urbig (23) hinter Manuel Neuer (40) die Nummer 2 und wird zu dessen Nachfolger aufgebaut. "Die Torwartsituation ist manchmal ein bisschen anders, gerade wenn man Nummer 2 ist für einen der besten Torhüter aller Zeiten", sagte Kompany am Tag vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/Sky). "Man muss seine eigenen Talente als Land auch ein bisschen schützen und richtig weiterentwickeln. Jonas ist einer von diesen Jungs."

Bundestrainer Klopp hat für seine ersten Länderspiele einen Doppel-Kader in Rekordgröße nominiert. Das Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für den Auftakt in der Nations League umfasst insgesamt 44 Spieler, darunter noch 16 WM-Fahrer und gleich 16 Akteure ohne Länderspieleinsatz. Nach zwei von vier Partien wechseln sich die Spieler größtenteils ab.

"Ich werde das auf jeden Fall nutzen, damit die auch ein bisschen Pause bekommen können", sagte Kompany über erwartete Münchner Rückkehrer. Spieler wie Jamal Musiala und Serge Gnabry sollen nach ihren Ausfällen Rhythmus aufnehmen. Auch Lennart Karl ist wie Gnabry im Kader dabei, nachdem er die WM wie sein Teamkollege verletzt verpasst hatte.

Kompany: Bayern-Stars freuen sich auf Klopp-Kapitel

Als Nummer eins im Tor wird Rückkehrer Marc-André ter Stegen laut Klopp ins erste Spiel gegen die Niederlande gehen. Urbig könnte sein Länderspieldebüt am 1. Oktober in der Münchner Arena gegen Serbien geben. Insgesamt ist ein großer Bayern-Block dabei.

"Insgesamt bin ich natürlich froh, dass so viele von unseren Jungs dabei sind. Gerade, weil der eine oder andere wahrscheinlich noch etwas gutzumachen hat mit der Nationalmannschaft", sagte Kompany. "Ich spüre, dass die Motivation sehr groß ist bei unseren deutschen Jungs, um wieder dabei zu sein. Und mit Jürgen Klopp ist es jetzt ein neues Kapitel, das sich öffnet für alle."