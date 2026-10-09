Kompany spricht über Musialas Leidenszeit. Besondere Vorbereitung auf Stavanger-Spiel.

Für den FC Bayern verlief diese extrem lange Länderspielpause ziemlich zufriedenstellend – mit einer Ausnahme: Jamal Musiala zog sich bei der deutschen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, weshalb er das Derby am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) verpasst. Allzu lange wird der 23-Jährige aber nicht fehlen, er trainiert schon wieder mit dem Ball.

Kompany warnt vor Augsburg

Und so zeigte sich Trainer Vincent Kompany zufrieden. "Jamal hat sich verletzt. Aber wenn man 18 Spieler abstellt, kann was passieren", sagte der Coach: "Alle anderen sind fit zurückgekommen." Und offenbar sehr motiviert. "Wenn sie spielen wie im Training gestern, haben wir eine Chance am Samstag", sagte Kompany grinsend: "Sie waren richtig heiß und hatten Energie." Die Augsburger sollten also gewarnt sein.

Bei der Nationalmannschaft verletzt: Musiala. © IMAGO/Matthias Koch

Viele Optionen auf der Zehn

Das Comeback von Musiala wird frühestens nächste Woche Samstag gegen RB Leipzig erwartet, eher ein paar Tage später. Kompany hat auf der Zehnerposition mit Ismael Saibari, Serge Gnabry, Lennart Karl, Michael Olise und Nathaniel Brown zahlreiche Optionen. Wichtig ist, dass der Spielmacher, der in der Vorbereitung zwei Zusammenbrüche erlitt, ganz fit wird.

Kompany über Musialas Mentalität

"Ich teile diese Geschichte von Rückschlägen", sagte Kompany: "Ich hatte das auch oft in meiner Karriere." Der frühere Kapitän von Manchester City erlitt mehrere schwere Verletzung (Knie, Achillessehne, Muskeln) und schaffte immer wieder ein Comeback.

"Wenn man den Weg zurückfindet, bleibt das in dir", sagte Kompany. "Das ist eine Stärke von Jamal. Ich hoffe, dass er in den nächsten Jahren wieder glücklich Fußball spielen kann. Und ich glaube das auch."

Ismael Saibari könnte für Musiala auf der Zehnerposition spielen. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vorbereitung auf Kunstrasen in Stavanger

Sicher verpassen wird Musiala das Champions-League-Spiel bei Viking Stavanger am Dienstag. Spannend: Um sich auf den dortigen Kunstrasenplatz einzustellen, wird Bayern das Abschlusstraining am Montag in Norwegen absolvieren. Normalerweise trainieren die Münchner am Tag vor ihren Spielen in der Königsklasse noch einmal an der heimischen Säbener Straße.

"Ich gebe ein Beispiel: Ich habe in 20 Jahren Karriere nie auf Kunstrasen gespielt. Und dann habe ich im Kopf, wenn die Spieler das zum ersten Mal machen müssen, dann trainieren wir besser einmal dort, dass wir ein Gefühl bekommen, zum Beispiel, was für Schuhe man tragen muss. Ich möchte das nicht am Spieltag erfahren. So haben wir ein paar mehr Informationen", erklärte Kompany die Maßnahme. Leuchtet ein.