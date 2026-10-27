King Kane: Was den Bayern-Star von Mbappé und Yamal unterscheidet

Der Star des FC Bayern gewinnt den Ballon d‘Or knapp vor Kylian Mbappé – und steht nun in einer Reihe mit Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge. "Ein stolzer Tag."

Im Palladium Theatre von London herrschte eine Stimmung wie bei der Darts-WM im Alexandra Palace: Harry Kane wurde mit stehenden Ovationen und "Harry, Harry"-Rufen gefeiert, nachdem Brasilien-Legende Ronaldo seinen Namen vorgelesen hatte. Der Star des FC Bayern hielt sich fast ungläubig die Hände vors Gesicht, ehe er auf die Bühne ging, um den Ballon d’Or in Empfang zu nehmen. Er hatte sich tatsächlich gegen Kylian Mbappé und Lamine Yamal durchgesetzt.

Der überglückliche Sieger: Kane. © Kin Cheung

FC Bayern: Kane feiert mit Familie und Fans

Nach einer langen Dankesrede und vielen Umarmungen mit seiner Familie und den Bayern-Teamkollegen genoss Kane den Moment beim Verlassen des Theaters ausgiebig: Er hob den Goldenen Ball in die Höhe wie den WM-Pokal, die vielen wartenden Fans jubelten ihm zu.

Es war ein triumphaler Abend des 33-Jährigen, der in seiner Karriere so lange nichts gewonnen hatte – und nun als bester Fußballer der Welt dasteht. King Kane I.! Eine riesige Auszeichnung für den Stürmer selbst, den FC Bayern und die Bundesliga. "Wow, wow, wow. Ich bin fast sprachlos", sagte Kane, der seiner Familie, dem FC Bayern, Ex-Klub Tottenham Hotspur und dem englischen Nationalteam dankte: "Dass ich hier in London bin, hat das Ganze zu etwas ganz Besonderem gemacht. Das war für mich heute Abend ein gutes Omen."

Party-Nacht und Stolz beim FC Bayern

Später wurde in einem Klub der englischen Hauptstadt mit brennenden Champagner-Flaschen und Schnaps weitergefeiert. Auch Kumpel und Ex-Bayern-Profi Eric Dier war dabei. "Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern", sagte Präsident Herbert Hainer, der gemeinsam mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Münchner Delegation in London anführte: "Harry Kane kann alles – und er schießt Tore, Tore, Tore. Er steht nun in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge – das sagt alles über unsere Geschichte aus: Der Verein und Harry Kane haben zusammengefunden, sind zusammen gewachsen und erreichen zusammen die allerhöchsten Ziele."

Harry Kane mit seiner Frau Katie. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. © Kin Cheung

Zweifellos. Seit seinem Wechsel von Tottenham 2023 hat Kane in 159 Spielen für Bayern unglaubliche 156 Tore erzielt und weitere 40 Treffer vorbereitet. In seiner vergangenen Ballon-d‘Or-Saison waren es 73 Tore für Bayern und das englische Nationalteam. Famos! Nach Müller (1970), Beckenbauer (1972, 1976) und Rummenigge (1980, 1981) ist er der erst vierte Bayern-Profi, der den Goldenen Ball gewinnt. Ein historischer Erfolg.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mbappé

"Vielen Dank an alle, die für mich gestimmt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr schwer war", sagte Kane – und irrte nicht. Der Vorsprung des Engländers bei der Journalistenwahl sei minimal gewesen, sagte Vincent Garcia, der Chefredakteur von "France Football". Das Magazin veranstaltet die Gala gemeinsam mit der Uefa.

Knapp geschlagen auf Platz zwei: Kylian Mbappé. © Kin Cheung

"Es ging dieses Jahr wirklich nur um wenige Punkte", sagte Garcia. Die genauen Zähler sollen zwar erst am Ende dieser Woche veröffentlicht werden. "Aber ich kann schon verraten, dass der Punktabstand zwischen Kane und Mbappé kleiner war als jener zwischen Rodri und Vini Jr. im Jahr 2024. Und das waren damals nur 41 Punkte", sagte Garcia, der von einem Krimi zwischen Kane und Mbappé sprach: "Kylian war lange vorne, aber dann hat Kane aufgeholt. Und am Ende wurde es wirklich wegen ganz, ganz weniger Punkte entschieden."

Bescheidenheit im Moment des Erfolgs

Kane blieb im Augenblick des Triumphs so bescheiden, wie man ihn kennt. "Ohne meine Mitspieler wäre das nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie ihr mich antreibt und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen, bedeutet mir sehr viel", sagte er und dachte auch ein Trainer Vincent Kompany, der weiter im Krankenhaus liegt: "An Vinnie: Ich hoffe, dass dir dieser Erfolg ein wenig Kraft gibt. Es ist eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe zurück zum FC Bayern zu bringen."

Kane ist ein großes Vorbild für junge Fußballer. © Kin Cheung

Sogar Prinz William und Prinzessin Kate ließen ihre Glückwünsche ausrichten: "Was für eine fantastische Leistung – und absolut verdient", hieß es in ihrem Statement: "Ein brillanter Kapitän, ein außergewöhnlicher Spieler und jemand, der Fußballfans auf der ganzen Welt so viele unvergessliche Momente beschert hat."

Prinz William gratuliert Harry Kane zum Gewinn des Ballon d'Or. © Instagram/princeandprincessofwales

Vorbild jenseits der Instagram-Generation

Es gab wohl kaum einen Anwesenden, der Kane die Auszeichnung nicht gönnte. Auch deshalb, weil sich da ein vierfacher Familienvater, ein bodenständiger und unprätentiöser Typ gegen die Instagram-Generation durchsetzte. Anders als Yamal oder Mbappé hatte Kane im Vorfeld nicht für seine Wahl geworben, sondern nur betont, dass seine Leistung und Tore für ihn sprechen sollten. Sein Leitspruch, den er noch in der Nacht veröffentlichte: "Arbeite hart, ohne darüber zu sprechen. Lass Erfolg deine Stimme sein."

Ein Satz, an dem sich alle jungen Fußballer orientieren können.