"Keine Toleranzgrenze mehr": Julian Nagelsmann erteilt Bayern-Stars Patzer-Verbot

Bei der Niederlage in Villarreal ist der FC Bayern nicht zum ersten Mal in dieser Saison weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Julian Nagelsmann stellt klar: Weitere Ausrutscher darf es nicht mehr geben – egal ob Bundesliga oder Champions League.

Julian Nagelsmann musste mit dem FC Bayern in dieser Saison schon mehrere bittere Niederlagen hinnehmen, damit soll jetzt Schluss sein.

München - Jetzt bekommen die Bayern-Stars Druck vom eigenen Trainer. Nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal hat Julian Nagelsmann seinen Stars ein ausdrückliches Patzer-Verbot erteilt!

FC Bayern leistete sich bereits mehrere böse Patzer

Bei der Pleite im Estadio de la Cerámica zeigten die Münchner eine völlig enttäuschende Leistung – und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Schon beim 0:5-Desaster im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach hatten sich die Bayern bis auf die Knochen blamiert, auch in der Bundesliga steht mit der 2:4-Pleite beim VfL Bochum eine böse Klatsche in den Büchern. Mit derartigen Totalausfällen soll jetzt Schluss sein!

Wir haben einfach keine Toleranzpunkte mehr, um uns Ausrutscher zu erlauben. Julian Nagelsmann

Dabei blickt Nagelsmann weniger auf die Tabelle, die die Münchner mit einem gemütlichen Neun-Punkte-Polster auf Borussia Dortmund anführen. Ihm geht es viel mehr darum, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. "Wir haben einfach keine Toleranzpunkte mehr, um uns Ausrutscher zu erlauben", stellte der 34-Jährige am Freitag vor der Partie gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) klar: "Nicht nur der Punkte wegen, sondern auch weil wir in dieser Saison schon ein paar Wackler und Ausrutscher wie gegen Bochum oder Gladbach hatten."

Derlei Patzer seien "nicht so, wie wir uns das vorstellen. Deshalb haben wir eigentlich keine Toleranzgrenze mehr. Morgen ist ein total wichtiges Spiel, das wir zwingend gewinnen wollen", sagte Nagelsmann mit Blick auf das bayerische Derby gegen den FC Augsburg, der den Münchnern im Hinspiel eine 1:2-Niederlage zugefügt hatte.

Nagelsmann: "Keiner hat die Peak-Leistung gebracht, da beziehe ich mich ein"

Gegen die Fuggerstädter wird der Bayern-Coach einige Veränderungen gegenüber der Pleite in Villarreal vornehmen. Niklas Süle werde in der Abwehr beginnen, Leon Goretzka kommt neu ins Mittelfeld. Außenverteidiger Alphonso Davies erhält dagegen nach seinem 90-Minuten-Comeback in Villarreal eine Pause. "Das ist ein wichtiges Spiel", sagte Nagelsmann. Augsburg sei "gut im Flow", die Allianz Arena zudem erstmals wieder vollbesetzt.

Intern ist die Fehlleistung von Villarreal intensiv aufgearbeitet worden. Gespräche fielen "nach Niederlagen ausführlicher aus als nach Siegen", sagte Nagelsmann. In Einzelgesprächen mit Spielern habe er sich viele Meinungen angehört. "Keiner hat die Peak-Leistung erreicht, da beziehe ich mich mit ein", sagte der Bayern-Coach, merkte aber an: "Wenn wir gegen Villarreal weiterkommen, sind wir immer noch in einer sehr guten Saison."