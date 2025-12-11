Kein Weg vorbei an Karl: So passt Bayerns Juwel in Nagelsmanns WM-Elf

Der 17-Jährige begeistert beim FC Bayern und ist erfolgreicher als Messi, Mbappé und Yamal in diesem Alter. Für die Nationalmannschaft wird er ein heißes Thema – die AZ erklärt, wie Karl in die WM-Elf passt.

Überragend beim FC Bayern - und daher ein heißer Kandidat für die Nationalmannschaft: Der 17-jährige Lennart Karl.

Die Sätze von Vincent Kompany über Lennart Karl mussten für die Konkurrenz wie eine Drohung klingen. "Es ist eine schöne Entwicklung“, sagte der Trainer über Bayerns 17-jähriges Ausnahmetalent: "Aber es muss noch mehr kommen. Es wird noch mehr kommen.“ Na, das kann ja was geben...

Mit seinem Tor beim 3:1 gegen Sporting Lissabon hat Karl gerade Superstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Lamine Yamal hinter sich gelassen, kein Spieler vor ihm in diesem Alter (17 Jahre und 290 Tage) traf in drei Champions-League-Partien in Folge. Und es soll erst der Anfang für Karl gewesen sein.

Schon wieder Torschütze: Karl erzielt das 2:1 beim 3:1-Erfolg gegen Sporting Lissabon. © IMAGO/Jerry Andre

Er habe sogar schon bessere Spiele von seinem Juwel gesehen, meinte Kompany. Karl sei "immer unheimlich gefährlich. Das ist schon beeindruckend. Und er verteidigt auch sehr gut.“ Stimmt!

Eberls Lob für Karl

Dieses Gesamtpaket gepaart mit Karls Unbekümmertheit macht ihn zu einem heißen Kandidaten für den deutschen WM-Kader. "Er bringt seine Leistung, er steht bei uns in der ersten Elf. Das sind seine Argumente“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Die AZ erklärt, wie die deutsche WM-Elf beim Turnier im Sommer 2026 mit Karl aussehen könnte.

TOR: Hoffenheims Oliver Baumann ist derzeit die Nummer eins, mit guten Leistungen in der WM-Qualifikation hat er sich bewährt. Aber: Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt bei seiner Haltung, dass Marc-André ter Stegen bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Tor stehen soll. Eigentlich. Denn ter Stegen hat seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren, nach langer Verletzungspause fehlt ihm zudem die Spielpraxis. Daher sieht es nach Baumann aus. Bayern-Keeper Manuel Neuer wird - Stand jetzt - nicht ins DFB-Team zurückkehren.

Stabile Leistungen bei Bayern und im DFB-Team: Jonathan Tah. © IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

ABWEHR: Kapitän Joshua Kimmich ist mangels Alternativen rechts hinten eingeplant, Jonathan Tah hat seinen Platz im Zentrum sicher. Daneben kämpfen Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger um die zweite Position. Links liegt Leipzigs David Raum derzeit vorne, Bayerns Tom Bischof könnte - wie im Klub - eine Alternative werden.

Karl neben Musiala und Wirtz?

MITTELFELD: Auch die Doppelsechs wird von Bayern-Spielern dominiert, zuletzt ließ Nagelsmann Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka starten. Angelo Stiller und Felix Nmecha sind weitere Optionen. Und dann wird es spannend: Karl kann seine Stärken am besten einbringen, wenn er auf der Zehnerposition agiert. Von dort ist der Weg zum Tor am kürzesten.

Comeback für Januar geplant: Jamal Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Gleiches gilt aber auch für Jamal Musiala, der nach seinem Beinbruch im Januar wieder spielen soll, und Liverpools Florian Wirtz. Denkbar, dass Karl, Musiala und Wirtz in einem 4-2-3-1-System gemeinsam agieren und immer wieder die Positionen tauschen. Serge Gnabry, Leroy Sané oder Karim Adeyemi sind ebenfalls Kandidaten für die Startelf - dann müsste einer der Künstler Karl, Musiala und Wirtz auf die Bank.

ANGRIFF: Der unumstrittene Platzhirsch heißt Nick Woltemade. Bei Newcastle United hat sich der 23-Jährige sehr gut eingefunden, im DFB-Team steht er nach acht Spielen bei vier Toren. Andere Angreifer wie Tim Kleindienst oder Niclas Füllkrug werden es schwer haben, an Woltemade vorbeizukommen.

Bei der WM könnte es also heißen: Pass Karl, Tor Woltemade. Die Kollegen jedenfalls trauen es Bayerns Youngster zu. "Momentan ist es so, dass er in die Stammelf reingerutscht ist", sagt Kimmich. "Und jeder Stammspieler bei Bayern gehört dann auch in die Nationalmannschaft." Ende März stehen die nächsten Länderspiele an - an Karl führt kein Weg vorbei.