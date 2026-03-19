Karl und Urbig dabei: Nagelsmann nominiert sieben FC-Bayern-Stars

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat insgesamt sieben Spieler des FC Bayern für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana nominiert. Mit dabei sind auch die Debütanten Lennart Karl und Jonas Urbig.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit sieben Stars des FC Bayern in die erste Länderspiel-Periode dieses WM-Jahres. Erstmals mit dabei sind auch Top-Talent Lennart Karl und Torhüter Jonas Urbig. Ebenfalls nominiert sind Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka und Serge Gnabry.

Jamal Musiala, der zuletzt mit Problemen an seinem im vergangenen Sommer operierten Sprunggelenk zu kämpfen hatte, wurde erwartungsgemäß nicht nominiert.

Für den 18 Jahre alten Karl ist es nach starken Auftritten für den FC Bayern die erste Nominierung. Zuletzt lief der offensive Mittelfeldspieler für die U21 des DFB auf und überzeugte: In zwei Spielen schoss er drei Tore. In den vergangenen Wochen war es etwas ruhiger um den Shootingstar geworden.

Deutschland trifft auf WM-Teilnehmer Schweiz und Ghana

Auch Jonas Urbig ist erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Die etatmäßige Nummer zwei des FC Bayern kommt in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf 13 Pflichtspiele und hielt dabei viermal seinen Kasten sauber.

Die Nationalmannschaft kommt am Montag in Herzogenaurach zusammen. Deutschland trifft zunächst am 27. März (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz und am 30. März (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart auf Ghana.

Rüdiger und Havertz zurück, auch Undav steht im Aufgebot

Größte Überraschungen im Aufgebot für die Länderspiele in der Schweiz und gegen Ghana sind nach langen Pausen Anton Stach von Leeds United (letzter Einsatz 2022) und der Stuttgarter Josha Vagnoman (einziger Einsatz 2023). Mit einer Berufung von Pascal Groß war ebenfalls nicht gerechnet worden.

Sensationelle Ausbootungen blieben am Donnerstag aus, beispielsweise fehlen aber Niclas Füllkrug, Karim Adeyemi und Angelo Stiller. Auch der Kölner Said El Mala ist nicht dabei. Antonio Rüdiger und Kai Havertz kehren erwartungsgemäß zurück, Deniz Undav hat sich mit starken Leistungen seinen Platz gesichert.