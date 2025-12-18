Der Torjäger des FC Bayern steht vor einem besonderen Jahr: 2026 will er alle Titel abräumen - dann könnte er sogar Weltfußballer werden. "Großartige Gelegenheit, Geschichte zu schreiben."

Was Harry Kane am Fußball in Deutschland besonders mag? Da muss man nicht lange rätseln. Anders als in der englischen Premier League wird in der Bundesliga rund um Weihnachten und Neujahr nicht gespielt, der FC Bayern hat am Sonntag beim 1. FC Heidenheim (17.30 Uhr/DAZN) seinen letzten Auftritt. Danach dürfen sich Kane und Co. zwölf Tage lang erholen, ehe es am 3. Januar mit dem Training weitergeht. Eine Luxussituation für den Torjäger.

FC Bayern München: Kanes Urlaubspläne

"Jetzt, wo ich eine Winterpause habe, ist es offensichtlich ganz anders als damals, als ich in England war", sagte Kane bei Sky – und verriet seine Urlaubspläne: "Also ja, wir gehen weg. Wir haben ein heißes Weihnachtsfest. Wir fliegen in die Karibik und genießen einfach etwas Sonne. Und natürlich ist es für die Kinder etwas ganz Besonderes, Weihnachten einmal ganz anders zu erleben – statt der sonst typischen Kälte in England mit Schnee oder Regen."

Harry Kane blickt ambitioniert ins nächste Jahr. © IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Wobei siFür Kane geht es ab Montag um die "Zeit mit der Familie. An Weihnachten dreht sich alles um sie und darum, sie glücklich zu machen und das Lächeln auf ihren Gesichtern zu sehen." Wie er sich in der freien Zeit fit hält? "Ich spiele gerne Golf und schalte dabei ab. Aber ich gehe auch ins Fitnessstudio, spiele Padel und bleibe aktiv."

Ambitionen für 2026

Vorbildlich. Und nachvollziehbar. Denn: Kane hat im Jahr 2026 eine Menge vor. Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League – und im Sommer die Weltmeisterschaft in den USA. Kanes Jagd beginnt. "Ich möchte alle großen Trophäen gewinnen", stellte er klar: "Wir wollen als Team in der Champions League, Bundesliga und auch im DFB-Pokal maximale Erfolge schaffen. Seitdem ich hier bin, ist uns das noch nicht gelungen, deswegen wäre das eine tolle Leistung. Und die Weltmeisterschaft im Sommer finde ich immer aufregend. Ich bin ein glücklicher Mann, wenn ich all diese Wettbewerbe gewinne."

Einen Meistertitel hat Kane mit seiner Familie bereits bejubeln dürfen - weitere Trophäen sollen folgen. © IMAGO/Markus Ulmer

Und dann gibt es neben der Weltfußballer-Wahl, bei der Kane kürzlich erneut außerhalb der Top-3 landete, noch einen anderen Traum: Den 41-Tore-Rekord von Vorgänger Robert Lewandowski in der Bundesliga zu brechen. "Ich denke, das ist möglich, vor allem mit dem Start, den ich in diesem Jahr bisher hatte", sagte Kane. "Es ist immer noch ein weiter Weg. Ich muss in der Lage sein, dieses Niveau für weitere vier oder fünf Monate aufrechtzuerhalten. Im Fußball ist es am schwierigsten, über einen langen Zeitraum konstant zu sein."

Rekordjagd in der Bundesliga

In der Saison 2020/21 verbesserte Lewandowski die fast ein halbes Jahrhundert gültige Bestmarke von Gerd Müller. "Dieser Rekord ist ein unglaublicher Rekord und er wird schwer zu übertreffen sein, das weiß ich", sagte Kane. "Ich finde es immer toll, zu versuchen, diese Ambitionen zu haben." Nach 14 Spieltagen hat Kane bereits 18 Liga-Treffer auf dem Konto, in Heidenheim will er nachlegen. Und dann im neuen Jahr die Lewy-Marke angreifen.

Zurück im Training: Bayern-Star Jamal Musiala. © IMAGO/Philippe Ruiz

Dabei helfen könnte ihm das Comeback von Jamal Musiala, der nach seinem Wadenbeinbruch im Januar wieder spielen soll. "Es ist schön, dass er zurück ist. Noch vor seiner ersten Verletzung zum Ende der vergangenen Saison habe ich oft darüber nachgedacht, dass er der beste Spieler ist, den wir im Team haben. Ähnlich ist es bei Alphonso Davies. Es fühlt sich an, als hätten wir zwei wertvolle Neuzugänge verpflichtet", sagte Kane.

Man sollte lange verletzte Spieler aber "nicht zu sehr unter Druck setzen" und erst mal wieder in einen Top-Fitnesszustand kommen lassen, sagte Kane. "Das wird sicherlich noch einige Wochen dauern. Aber gerade ab Februar Richtung Crunchtime brauchen wir sie umso mehr." Damit Kanes Jagd in 2026 erfolgreich wird. "Es ist offensichtlich ein großartiges Jahr", sagte er, "und eine großartige Gelegenheit, Geschichte zu schreiben."