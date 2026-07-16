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Kane verpasst mit England das WM-Finale – Beeindruckende Serie des FC Bayern nach 44 Jahren beendet

Zwar hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM nicht immer mit Ruhm bekleckert, doch aus Sicht des FC Bayern kann man zufrieden auf die Vergangenheit blicken. Seit über 40 Jahren stand stets mindestens ein Spieler der Münchner im WM-Finale. Doch jetzt fand diese Serie ein jähes Ende.
Andre Wagner
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Harry Kane am Boden. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien ist der Traum vom zweiten WM-Titel nach 1966 für England ausgeträumt. Und auch eine Serie des FC Bayern fand, nach 44 Jahren, ein jähes Ende.
IMAGO/Pedro Paulo Diaz (www.imago-images.de) 35 Harry Kane am Boden. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien ist der Traum vom zweiten WM-Titel nach 1966 für England ausgeträumt. Und auch eine Serie des FC Bayern fand, nach 44 Jahren, ein jähes Ende.
Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.
Imago 35 Bixente Lizarazu, Mario Götze und Arjen Robben (v.l.n.r.) standen in ihrer Zeit als Bayern-Spieler in einem WM-Finale.
Dayot Upamecano stand beim WM-Finale 2022 in der Startelf der Franzosen.
IMAGO/Ayman Aref 35 Dayot Upamecano stand beim WM-Finale 2022 in der Startelf der Franzosen.
Auch Kingsley Coman stand im Finale gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf dem Platz.
IMAGO/Ayman Aref 35 Auch Kingsley Coman stand im Finale gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf dem Platz.
Am Ende durfte Benjamin Pavard den WM-Pokal nur streicheln, aber nicht mitnehmen.
IMAGO 35 Am Ende durfte Benjamin Pavard den WM-Pokal nur streicheln, aber nicht mitnehmen.
WM-Finale 2018 in Russland: Frankreich - Kroatien (4:2) Corentin Tolisson (Frankreich)
Imago / Ulmer 35 WM-Finale 2018 in Russland: Frankreich - Kroatien (4:2) Corentin Tolisson (Frankreich)
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Toni Kroos
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Toni Kroos
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Philipp Lahm
Imago/HJS 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Philipp Lahm
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Jerome Boateng
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Jerome Boateng
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Bastian Schweinsteiger
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Bastian Schweinsteiger
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Thomas Müller
Imago/Aflosport 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Thomas Müller
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Mario Götze
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Mario Götze
WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Manuel Neuer
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 2014 in Brasilien: Deutschland - Argentinien (1:0 n.V.) Manuel Neuer
WM 2010 in Südafrika: Niederlande - Spanien (0:1 n:V.) Arjen Robben (Niederlande)
Imago / Allstar 35 WM 2010 in Südafrika: Niederlande - Spanien (0:1 n:V.) Arjen Robben (Niederlande)
WM 2006 in Deutschland: Frankreich -Italien (4:6 n.E.) Willy Sagnol (Frankreich)
Imago / Ulmer 35 WM 2006 in Deutschland: Frankreich -Italien (4:6 n.E.) Willy Sagnol (Frankreich)
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Carsten Jancker (Mitte)
Imago / Laci Perenyi 35 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Carsten Jancker (Mitte)
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Jens Jeremies
35 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Jens Jeremies
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Thomas Linke
Imago / Laci Perenyi 35 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Thomas Linke
WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Oliver Kahn
Imago/HJS 35 WM 2002 in Japan/Südkorea: Deutschland - Brasilien (0:2) Oliver Kahn
WM-Finale 1998 in Frankreich: Brasilien - Frankreich (0:3) Bixente Lizarazu (Frankreich)
Imago/Buzzi 35 WM-Finale 1998 in Frankreich: Brasilien - Frankreich (0:3) Bixente Lizarazu (Frankreich)
WM-Finale 1994 in den USA: Brasilien - Italien (3:2 n.E.) Jorghino (Mitte, Brasilien)
Imago/Werek 35 WM-Finale 1994 in den USA: Brasilien - Italien (3:2 n.E.) Jorghino (Mitte, Brasilien)
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Hansi Pflügler
Imago/Sportfoto Rudel 35 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Hansi Pflügler
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Olaf Thon
Imago/Aflosport 35 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Olaf Thon
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Stefan Reuter
Imago/Sportfoto Rudel 35 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Stefan Reuter
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Jürgen Kohler
Imago / Offside Sports Photography 35 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Jürgen Kohler
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Klaus Augenthaler
Imago/Sportfoto Rudel 35 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Klaus Augenthaler
WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Raimond Aumann (links)
Imago/Sportfoto Rudel 35 WM-Finale 1990 in Italien: Deutschland - Argentinien (1:0) Raimond Aumann (links)
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Dieter Hoeneß
Imago/Sven Simon 35 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Dieter Hoeneß
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Norbert Eder
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Norbert Eder
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Klaus Augenthaler (Mitte)
Imago/Sven Simon 35 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Klaus Augenthaler (Mitte)
WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Karl-Heinz Rummenigge
Imago / Laci Perenyi 35 WM-Finale 1986 in Mexiko: Deutschland - Argentinien (2:3) Karl-Heinz Rummenigge
WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Wolfgang Dremmler
Imago / Offside Sports Photography 35 WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Wolfgang Dremmler
WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Karl-Heinz Rummenigge
Imago/Horstmüller 35 WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Karl-Heinz Rummenigge
WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Paul Breitner
Imago/Werek 35 WM-Finale 1982 in Spanien: Deutschland - Italien (1:3) Paul Breitner
Auch die Bayern-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise verpassten mit Frankreich den Einzug ins WM-Finale.
IMAGO / Kirchner-Media 35 Auch die Bayern-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise verpassten mit Frankreich den Einzug ins WM-Finale.

Als Lautaro Martínez am Mittwochabend in der 90. Minute im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 den sehr späten Führungstreffer zum 2:1 für die Argentinier erzielte, zerstörte er die Träume der Engländer vom Einzug ins WM-Finale und dem möglicherweise zweiten Titel nach 1966.
 
Aber auch beim FC Bayern dürfte man den Finaleinzug der Albiceleste nicht besonders bejubelt haben, fand durch deren Sieg doch eine 44-jährige Erfolgsserie ein jähes Ende.

Seit 1982 immer mindestens ein Bayern-Spieler im WM-Finale

Seit dem WM-Finale 1982 in Spanien zwischen Deutschland und Italien (1:3), stand in den darauffolgenden elf Weltmeisterschaften immer mindestens ein Spieler des FC Bayern im Kader einer Endspielmannschaft.
 
Vor den beiden Halbfinalspielen in den USA waren die Chancen auch sehr gut, dass die Serie der Münchner weiterhin Bestand haben wird. Bei den Franzosen standen mit Dayot Upamecano und Michael Olise sowie mit Stürmerstar Harry Kane bei England gleich drei Spieler vor dem Finaleinzug, die sich im Berufsalltag das Trikot des deutschen Rekordmeisters überstreifen.

Auch die Bayern-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise verpassten mit Frankreich den Einzug ins WM-Finale.
Auch die Bayern-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise verpassten mit Frankreich den Einzug ins WM-Finale. © IMAGO / Kirchner-Media

Serie des FC Bayern nach 44 Jahren gerissen

Doch nach der Niederlage der Équipe Tricolore gegen Spanien (0:2) und der Pleite der Three Lions gegen Argentinien (1:2) steht fest, dass die über vier Jahrzehnte andauernde Serie des FC Bayern nun ein Ende gefunden hat.
 
Was einst, 1982, mit dem Münchner Trio Paul Breitner, Wolfgang Dremmler und Karl-Heinz Rummenigge begann, ist nun Geschichte, ein Neubeginn frühestens in vier Jahren möglich.

In unserer Bildergalerie oben können Sie sehen, welche Bayern-Spieler seit 1982 im WM-Finale standen.

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