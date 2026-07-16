Kane verpasst mit England das WM-Finale – Beeindruckende Serie des FC Bayern nach 44 Jahren beendet

Zwar hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM nicht immer mit Ruhm bekleckert, doch aus Sicht des FC Bayern kann man zufrieden auf die Vergangenheit blicken. Seit über 40 Jahren stand stets mindestens ein Spieler der Münchner im WM-Finale. Doch jetzt fand diese Serie ein jähes Ende.

Harry Kane am Boden. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien ist der Traum vom zweiten WM-Titel nach 1966 für England ausgeträumt. Und auch eine Serie des FC Bayern fand, nach 44 Jahren, ein jähes Ende.

IMAGO/Pedro Paulo Diaz (www.imago-images.de) 35 Harry Kane am Boden. Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien ist der Traum vom zweiten WM-Titel nach 1966 für England ausgeträumt. Und auch eine Serie des FC Bayern fand, nach 44 Jahren, ein jähes Ende.

Als Lautaro Martínez am Mittwochabend in der 90. Minute im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 den sehr späten Führungstreffer zum 2:1 für die Argentinier erzielte, zerstörte er die Träume der Engländer vom Einzug ins WM-Finale und dem möglicherweise zweiten Titel nach 1966.



Aber auch beim FC Bayern dürfte man den Finaleinzug der Albiceleste nicht besonders bejubelt haben, fand durch deren Sieg doch eine 44-jährige Erfolgsserie ein jähes Ende.

Seit 1982 immer mindestens ein Bayern-Spieler im WM-Finale

Seit dem WM-Finale 1982 in Spanien zwischen Deutschland und Italien (1:3), stand in den darauffolgenden elf Weltmeisterschaften immer mindestens ein Spieler des FC Bayern im Kader einer Endspielmannschaft.



Vor den beiden Halbfinalspielen in den USA waren die Chancen auch sehr gut, dass die Serie der Münchner weiterhin Bestand haben wird. Bei den Franzosen standen mit Dayot Upamecano und Michael Olise sowie mit Stürmerstar Harry Kane bei England gleich drei Spieler vor dem Finaleinzug, die sich im Berufsalltag das Trikot des deutschen Rekordmeisters überstreifen.

Auch die Bayern-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise verpassten mit Frankreich den Einzug ins WM-Finale. © IMAGO / Kirchner-Media

Serie des FC Bayern nach 44 Jahren gerissen

Doch nach der Niederlage der Équipe Tricolore gegen Spanien (0:2) und der Pleite der Three Lions gegen Argentinien (1:2) steht fest, dass die über vier Jahrzehnte andauernde Serie des FC Bayern nun ein Ende gefunden hat.



Was einst, 1982, mit dem Münchner Trio Paul Breitner, Wolfgang Dremmler und Karl-Heinz Rummenigge begann, ist nun Geschichte, ein Neubeginn frühestens in vier Jahren möglich.

In unserer Bildergalerie oben können Sie sehen, welche Bayern-Spieler seit 1982 im WM-Finale standen.