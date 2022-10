Kahn als Mané-Fan: "Für mich ist er schon lange angekommen"

Die Bayern sind wieder in der Spur - und auch Stürmerstar Sadio Mané blüht nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger im Münchner Trikot kurz vor der WM richtig auf. Beim 6:2 gegen Mainz war Afrikas Fußballer des Jahres erstmals in einem Spiel für den Rekordmeister an drei Toren direkt beteiligt.

30. Oktober 2022 - 09:21 Uhr | dpa

Sadio Mane (l) schießt auf das Tor von Mainz. © Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa