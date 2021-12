Julian Nagelsmann: Rekord-Jungspund im Klub der Hunderter

Rekord! Julian Nagelsmann feiert als jüngster Coach der Liga-Geschichte seinen 100. Sieg.

München - Der 2:1-Arbeitssieg des FC Bayern gegen Mainz wurde durch das Ergebnis aus Bochum vergoldet. Die Dortmunder kamen nicht über ein 1:1 hinaus und verloren damit binnen einer Woche nach dem 3:2 der Münchner im Clásico fünf Punkte im Titelkampf auf den Dauer-Meister.

"Wir sind jetzt sechs Punkte vorne, das heißt viel Gutes", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann. Durch die 18 Tore Vorsprung auf den Rivalen ist Bayern im Grunde schon Herbstmeister, ein Pünktchen beim VfB Stuttgart am Dienstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) reicht. "Die Herbstmeisterschaft", sagte Thomas Müller, "ist für uns ein gutes Gefühl, dass wir in der Hinserie mehr richtig als falsch gemacht haben."

Lothar Matthäus: "Eine Menge Holz!"

Und in 39 von 58 Fällen reichte es zum Titel am Saisonende, für Bayern wäre es die zehnte Meisterschaft hintereinander. Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus ist sich sicher, "dass die Bayern sich das nicht mehr nehmen lassen. Das ist eine Menge Holz." Auf die Fast-Schon-Herbstmeisterschaft konnte Nagelsmann am Samstag anstoßen, mit Glühwein oder Schnaps? "Zu Hause habe ich beides im Kühlschrank", sagte der 34-Jährige mit einem Grinsen.

Das 2:1 war Nagelsmanns 100. Sieg in der Liga, damit ist er mit Abstand der jüngste Coach in der Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht: mit 34 Jahren und 141 Tagen. Zweiter im Ranking: Ex-Bayern-Trainer Erich Ribbeck (84), der dies mit 38 Jahren und 147 Tagen schaffte. Dritter: Christoph Daum (68) - 38 Jahre, 316 Tagen. Es folgen zwei weitere Ex-Bayern-Trainer: Udo Lattek (†80 - 39 Jahren, 269 Tagen) und Jupp Heynckes (76) - 40 Jahre, 261 Tage.