Julian Nagelsmann gegen Domenico Tedesco: Das Duell der Einser-Schüler

Die Wege von Bayerns Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco kreuzen sich immer wieder. So am Samstag beim Gastspiel der Leipziger in München.

"Wir freuen uns, dass wir am Samstag in der Coaching Zone nebeneinanderstehen", sagt Bayerns Nagelsmann über Leipzig-Trainer Tedesco.

IMAGO / Sven Simon "Wir freuen uns, dass wir am Samstag in der Coaching Zone nebeneinanderstehen", sagt Bayerns Nagelsmann über Leipzig-Trainer Tedesco.

München – Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - ein Satz, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist und Michail Gorbatschow, dem letzten Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, zugeschrieben wird. Ausgesprochen am Rande der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR-Staatsgründung Anfang Oktober 1989 in Ost-Berlin.

Diese Weisheit kann man auf jede Lebenslage anwenden. Also auch auf Ereignisse, die für den Lauf der Weltgeschichte ein klitzekleines bisschen geringer einzustufen sind, etwa für den Beginn des 62. Fußballlehrer-Lehrgangs an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef unter Ausbilder Frank Wormuth.

Es begab sich also in der Saison 2015/2016, dass - nun, lassen wir Julian Nagelsmann, einen der jüngsten Teilnehmer, selbst erzählen: "Am ersten Tag habe ich gedacht, ich will nicht der Oberstreber sein und als Erster reingehen und mir den besten Platz aussuchen."

Fußballlehrer-Lehrgang: Tedesco mit 1,0, Nagelsmann mit 1,3

Vor dem Lehrsaal wartete Nagelsmann, der während der Ausbildung im Februar 2016 vom Hoffenheimer U19-Trainer zum Bundesliga-Coach befördert wurde, bis fünf vor acht Uhr, "weil ich dachte, dann schwimme ich so mit den Coolen mit, gehe als einer der Letzten rein und kriege noch einen guten Platz."

Das Ende vom Lied: Er marschierte als Letzter rein, "und dann war nur noch der vordere Platz am Gang frei. Sprich: Da ist jeder Dozent, überwiegend Frank Wormuth, an meinem Laptop vorbeigelaufen. Es gab Teilnehmer an diesem Lehrgang, die haben tatsächlich die Trilogie von ,Herr der Ringe' 44 Mal angeguckt. Ich konnte nicht einmal irgendwas bei Google eintippen, weil mein Laptop sofort zugeklappt wurde. Das war schon ein grober Nachteil."

Ein schweres Schicksal. Domenico Tedesco, der U17-Trainer der Hoffenheimer, saß ganz hinten. Wegen der Umstände "habe ich auch nur die Note 1,3 im Abschlusszeugnis und Domenico eine 1,0", witzelte Nagelsmann. Diesen Samstag (ab 18.30 Uhr live auf Sky und im ) kann sich der Bayern-Trainer wieder mit Tedesco, dem 2016er-Jahrgangsbesten, messen. Wenn es gegen RB Leipzig geht - das Duell des Meisters gegen den Vizemeister ist auch das Wiedersehen der Einser-Schüler und Freunde, die eine Fahrgemeinschaft bildeten.

Tedesco: "An einem guten Tag können wir Bayern Paroli bieten"

"Wir freuen uns, dass wir am Samstag nicht im Auto nebeneinandersitzen, aber in der Coaching Zone nebeneinanderstehen", sagte Nagelsmann (34) über Tedesco (36), dem er im November per Sprachnachricht zum neuen Job in Leipzig gratuliert hatte. Der Bayer ist der Vor-vorgänger des Deutsch-Italieners, der bis Mai 2021 bei Spartak Moskau gearbeitet hatte.

Seine Karriere hatte Tedesco (im Italienischen: "der Deutsche") bei Erzgebirge Aue begonnen. Von März 2017 an übernahm er den Tabellenletzten der Zweiten Liga als Chefcoach, rettete Aue vor dem Abstieg. Zur Saison 2017/18 heuerte er bei Schalke an, wurde Vizemeister, spielte in der Saison darauf in der Champions League. Im März 2019 wurde Tedesco entlassen - als Tabellen-14. Da würde der jetzige Zweitligist gerne wieder hin.

"An einem guten Tag können wir Bayern Paroli bieten", meinte der RB-Coach. Nagelsmanns Konter: "Wir sind gut drauf, auch Leipzig ist wieder gut drauf." Er freue sich, dass sein Mitschüler "eines der spannendsten Teams Europas" in die Spur gebracht hat. In seine Spur, aus der er Richtung München ausscherte.